На українському ринку з’явився новий бренд телевізорів: ціна

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В Україні доступні дві моделі Gazer TV
В Україні доступні дві моделі Gazer TV / tehnot.com

Нові телевізори бренду Gazer TV надійшли на український ринок. Про старт продажів заявила компанія MTI IT-дистрибуція.

Пише видання tehnot.com.

Зокрема, в Україні вже доступні моделі телевізорів Gazer TV32-HS2 з діагоналлю 32 дюйми та Gazer TV43-FS2 з діагоналлю 43 дюйми. Моделі мають роздільну здатність 1280×720 і 1920×1080 точок відповідно.

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Обидві моделі оснащені Wi-Fi і Bluetooth 4.0, а також підтримують зовнішню акустику і голосове управління. Також телевізори мають тюнери T2/S2 для супутникового і кабельного ТБ.

Пристрої Gazer працюють на базі операційної системи Android 7.1 із встановленим Google Play. Тож користувачі зможуть завантажити Facebook, Telegram, Chrome, Skypе тощо безпосередньо на телевізор.

Gazer TV

Gazer TV працює на базі Android

Телевізорами можна керувати за допомогою смартфона на iOS та Android.

Ціна на Gazer TV32-HS2 на українському ринку стартують на від 7999 гривень. Вартість моделі Gazer TV43-FS2 починається від 13 999 гривень.

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Теги: Техно Побутова техніка
Джерело: Техно
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