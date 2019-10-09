NASA показало новий "місячний" скафандр

Аерокосмічне агентство NASA розпочало приймати заявки на створення нового типу космічного скафандра для польоту на Місяць та Марс. Вимоги до екіпірування космонавтів доволі високу, тому агентство звернулося за допомогою до сторонніх розробників та опублікувало своє бачення "космічних костюмів".

Замовлення на розробку амуніції для майбутніх учасників місячної програми NASA розмістило на офіційному сайті держзакупівель США для оцінки вартості і доступності необхідних матеріалів, повідомляє SlashGear.

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Призначення скафандра. У додатку до документа вказується призначення скафандра – участь в місії "Артеміда" по висадці на Місяць, а в перспективі і на Марс.



NASA представило проєкт скафандра для місії на Місяць

Особливості амуніції. Згідно з проєктом, кожен скафандр повинен бути унікальним і створений індивідуально під кожного космонавта. Для цього буде задіяна технологія 3D-сканування тіла з метою забезпечення максимального комфорту і зручності носіння екіпіровки.



NASA планує зробити високотехнологічні костюми для місії на Місяць

Для створення такого костюма також потрібен цілий набір електронних компонентів – від систем життєзабезпечення до модулів бездротового зв'язку. Скафандр буде обмінюватися даними з космічним апаратом, який, в свою чергу, буде надавати інформацію пілоту і наземному центру управління.

Дата висадки на Місяць. Зауважимо, перший політ американських космонавтів з висадкою на поверхню Місяця запланований на 2024 рік.

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