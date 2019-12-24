Науковці дали планетам дуже незвичні назви

За останні 30 років науковці виявили близько 4 000 екзопланет. Більшість із них отримали складні назви, які радше нагадують шифр. Однак Міжнародний астрономічний союз за підтримки 112 країн підібрав зрозумілі назви для понад сотні планет та зірок.

У голосуванні взяли участь близько 100 тисяч осіб з 112 країн. Вони пропонували свої назви, а оргкомітет, вибравши найбільш цікаві варіанти, виніс їх на голосування для широкого загалу. В результаті зоряне небо стало не таким нудним і одноманітним, повідомляє CNET.

До теми: Сонячне затемнення у грудні 2019: де і коли можна буде побачити

Які нові імена отримали планети

Назви на честь книжок, міфів, фільмів та іншого

Зірка HD 16175 отримала назву Buna, що по-ефіопськи означає "кава". Гігантська планета, що обертається навколо останньої, тепер називається Abol або "Абол" – перша порція в традиційній Ефіопській кавовой церемонії.

Колумбія перейменувала зірку HD 93083 в "Макондо", в честь села з роману "Сто років самотності". Одна з планет, що обертається біля "Макондо", тепер називається "Мелькиадес", що також взятого з цієї книги.

HAT-P-14 в сузір'ї "Геркулеса" отримала ім'я "Франц", а сусідня планета перейменована в "Сіссі" – за іменами героя і героїні австрійського фільму "Сіссі", який вийшов на екрани 1955 року.

HAT-P-38 отримала від фінів ім'я "Хорна", що означає "пекло", а планета поблизу неї – "Хіїсі", як уособлення злих духів.

Зірка BD+ 14 4559 тепер називається "Солярис". Також тепер є планета на ім'я "Бран", яку ірландці назвали на честь героя народних легенд.

Непримітна планета HD 73534 b стала називатися "Друкюль", що означає "Земля громового дракона" в перекладі на мову народу Бутану. Небесне тіло, навколо якого обертається "Друкюль", отримало ім'я "Гакіїд" – "Щастя".

Екзопланету HD 136418 b канадці перейменували в "Авасіс" – "Дитина". Недалеко від них пішли австралійці, які перейменували HD 38283 в Boon wurrrung, що означає "Для дитини". Гігантська зірка, навколо якої обертається "Дитина", отримала ім'я "Яньян" – "Мати".

Назви на честь визначних місць

Деякі об'єкти були названі на честь відомих місць на Землі. Наприклад, Victoriapeak і Lionrock отримали імена на честь знакових вершин Гонконгу. Також на зоряному небі з'явилися "Петра" і "Вадірум".

Читайте також: SpaceX пройшла важливий тест: США нарешті отримають власні пілотовані кораблі

Ліван вибрав для однієї з планет ім'я "Бейрут", а США назвали зірку HD 17156 і планету навколо неї "Нушагак" і "Мульчатна" – на честь річок на південному заході Аляски, відомих своїм диким лососем.

Росія перейменувала зірку HAT-P-3 в "Домбай" – гірську територію в Карачаєво-Черкесії. Планету, яка тепер обертається навколо "Домбая", будуть називати "Теберда" – це гірська річка в регіоні Домбай зі стрімким потоком води, що символізує швидкий рух планети навколо своєї зірки.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно