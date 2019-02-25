Науковці навчили штучний інтелект оральному сексу

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Науковці навчили штучний інтелект оральному сексу
Науковці навчили штучний інтелект оральному сексу / Pinterest

Анонімні спеціалісти із машинного навчання написали "статтю про мінет", аби створити девайс для орального сексу. Інженерам вдалося створити Autoblow AI, яка використовує штучний інтелект для більшої реалістичності мінетів.

Як повідомляє Habr, секс-іграшка для користувачів з пенісом, складається з гумового рукава і розташованого усередині корпусу електродвигуна, і намагається імітувати оральний секс.

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Її кампанія на Indiegogo була запущена минулого тижня і швидко досягла своєї мети в 50 000 доларів. Її головна перевага над попередньою моделлю, Autoblow 2, випущеною в 2014 – це алгоритм машинного навчання, який «постійно змінює техніку», щоб задовольнити користувача новими способами.

Замість повторюваних, механічних рухів, цей "режим штучного інтелекту" обіцяє відтворити складні і непередбачувані руху справжнього, людського мінета.

Autoblow AI
Як виглядає Autoblow AI

Щоб зробити це, компанія попросила команду з шести осіб переглянути і анотувати 109 годин порно і найняла фахівців з машинного навчання, щоб створити модель, яка б обробила ці дані і транслювала їх у те, що робить іграшка. Вся робота зайняла три роки.

Результатом дослідження стала "Стаття про мінет", дослідження, наповнене сексуальними – або хоча б тими, які мають відношення до сексуальної теми – алгоритмічними дослідженнями.

У цій роботі ми намагаємося кількісно описати "загальні" або "типові" рухи в оральному сексі, що виконуються на чоловіках,
– йдеться у статті.

Таким чином, дослідники "вигадали" собі світ, де інтерактивна порнографія і секс-іграшки можуть бути поліпшені за допомогою штучного інтелекту, але це відбудеться не одномоментно.

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Теги: Техно Штучний інтелект Секс
Джерело: 24 Канал
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