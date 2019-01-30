Науковці вимірюватимуть космічну радіацію за допомогою манекенів

Європейське космічне агентство повідомило про свої плани відправити на космічному кораблі Orion манекени. За задумом науковців, вони облетять навколо Місяця та вимірюватимуть рівень сонячної радіації та випромінювання, яке надходить із-за меж Сонячної системи.

Два жіночих манекена, які отримали імена Хельга та Зоар, займуть пасажирські місця під час першої місії Orion під час "подорожі" навколо Місяця, повідомляє 3DNews.

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Що робитимуть манекени в космосі? Кожен з манекенів оснащений більш ніж 5600 датчиками, завдяки яким можна буде з високою точністю виміряти показники радіації, з якої доведеться зіткнутися астронавтам в ході майбутніх місій.



Як виглядатимуть манекени, яких відправлять в космос

Різниця між двома манекенами лише в тому, що Зоар отримає жилет радіаційного захисту, а Хельга подорожуватиме незахищеною від космічного випромінювання.

Коли манекенів відправлять в космос. Відзначимо, запуск космічного корабля Orion з манекенами на борту намічений на червень 2020 року.

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