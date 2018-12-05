Найкращі додатки року за версією Apple

Компанія Apple підбила підсумки 2018 року та вибрала найпопулярніші додатки серед користувачів їхніх пристроїв. Популярність визначали за кількістю завантажень.

Про це пише inspired.com.ua.

Так, найпопулярнішим додатком року на пристроях Apple став Procreate Pocket – це сервіс для створення скетчів та ілюстрацій.

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Раніше, такий же рейтинг оприлюднив Google. Свій рейтинг пошуковик сформував на основі кількості завантажень у фірмовому цифровому магазині Google Play. З рейтингом Google можете ознайомитись за посиланням.

А от найкращою грою року в Apple назвали Donut County.

Загалом перша десятка найкращих додатків 2018 року виглядає таким чином:

YouTube Instagram Snapchat Messenger Facebook Bitmoji Netflix Google Maps Gmail Spotify Music

Топ-10 найпопулярніших ігор року:

Fortnite Helix Jump Rise Up PUBG MOBILE Hole.io Love Balls Snake VS Block Rules of Survival ROBLOX Dune!

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