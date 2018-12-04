Найкращі електронні книги 2018 року – дані Google

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Найкращі додатки року
Найкращі додатки року / publishingperspectives.com

Компанія Google вже провела перші підсумки року визначивши найкращі програми в різних категоріях. Підсумки підбили на основі популярності цих додатків у цифровому магазині Google Play.

Про це пише 9to5google.com.

Техно 24 раніше вже повідомляв про найкращі додатки, за версією Google, для розваг та саморозвитку.

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Зараз ми розповімо про книги.

Так, найкращими електронними книгами року є:

"Вогонь і лють" –Майкл Вольф;

"Аутсайдер" – Стівен Кінг;

"Страх: Трамп в Білому домі" – Боб Вудворд;

"12 правил для життя" – Джордан Петерсон;

"Girl, Wash Your Face" –Рейчел Холліс.

Найкращі аудіокниги року:

"12 правил для життя" – Джордан Петерсон;

"Girl, Wash Your Face" – Рейчел Холліс;

"Страх: Трамп в Білому домі" – Боб Вудворд;

"Становлення" –Мішель Обама;

"Аутсайдер" – Стівен Кінг.

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Теги: Техно Google Смартфони
Джерело: Техно
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