Найкращі електронні книги 2018 року – дані Google
Компанія Google вже провела перші підсумки року визначивши найкращі програми в різних категоріях. Підсумки підбили на основі популярності цих додатків у цифровому магазині Google Play.
Про це пише 9to5google.com.
Техно 24 раніше вже повідомляв про найкращі додатки, за версією Google, для розваг та саморозвитку.
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Зараз ми розповімо про книги.
Так, найкращими електронними книгами року є:
"Вогонь і лють" –Майкл Вольф;
"Аутсайдер" – Стівен Кінг;
"Страх: Трамп в Білому домі" – Боб Вудворд;
"12 правил для життя" – Джордан Петерсон;
"Girl, Wash Your Face" –Рейчел Холліс.
Найкращі аудіокниги року:
"12 правил для життя" – Джордан Петерсон;
"Girl, Wash Your Face" – Рейчел Холліс;
"Страх: Трамп в Білому домі" – Боб Вудворд;
"Становлення" –Мішель Обама;
"Аутсайдер" – Стівен Кінг.
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