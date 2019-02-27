Найкращі фото, зроблені на iPhone

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Найкращі фото, зроблені на iPhone
Найкращі фото, зроблені на iPhone / unsplash

Apple оголосила результати власного конкурсу мобільної фотографії. З 22 січня до 7 лютого кожен власник iPhone міг взяти участь в конкурсі, опублікувавши фото в соцмережі із хештегом #ShotOniPhone, або ж відправивши знімки на пошту корпорації.

На сайті 9to5mac йдеться, що скільки учасники подали робіт, Apple не повідомляє, але серед них представники компанії обрали 10 найкращих фото.

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Деталі конкурсу. Більшість переможців конкурсу родом з США і робили знімки на останній iPhone Xs або iPhone Xs Plus. Але є серед номінантів і власники більш старих моделей, в тому числі iPhone 8 Plus та iPhone 7.

 

 

За умовами конкурсу, знімки переможців будуть використовуватися Apple в рекламних цілях в рамках проекту Shot on iPhone. Фотографії розмістять на білбордах, у фірмових магазинах компанії та в інтернеті.

Власники iPhone з усього світу поділилися своїми кращими фотографіями для Shot on iPhone Challenge. Знімки переможців були зроблені на різні моделі, від iPhone Xs Max до iPhone 7, демонструючи високу якість камер у всієї лінійки,
– йдеться на сайті Apple.

Винагорода. Спочатку корпорація заявила, що переможці конкурсу не отримають ніякого грошового призу, але пізніше вона змінила своє рішення, пообіцявши відповідну винагороду за роботи.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому також були названі переможці щорічного конкурсу мобільного фотографії Mobile Photography Awards.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Apple iPhone iPhone Xs Max iPhone 7 iPhone 8 iPhone Xs
Джерело: 24 Канал
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