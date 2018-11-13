Найпопулярніші додатки серед українців – рейтинг

Згідно із даними дослідження Kantar TNS CMeter: Mobile Apps, у жовтні найпопулярнішим додатком на Android-смартфонах українців, став Viber. Ним користуються 96,4% користувачів.

Про це сказано на сайті tns-ua.com.

На другому місці додаток YouTube – 91,7% користувачів. А трійку лідерів замикає Chrome (90,7%).

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Далі йде пошта Gmail з 83,9 %. На п’ятій сходинці Facebook (78,5%). Цікаво, що на 7 місці у рейтингу українців – додаток Приват24 (68,8%). На 9 місці – Instagram (60,5%). А десятку закриває додаток OLX (45,8%).

Цікаво, що додаток російської соцмережі "Вконтакте", яка зараз заборонена в Україні, опустилась у цьому рейтингу, та все ж займає 15 місце на ґаджетах українців.

Найпопулярніші додатки серед українців

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