Найпопулярніші смартфони у Китаї: цікавий рейтинг

Найпопулярнішими моделями на китайському ринку є місцеві бренди – OPPO, Vivo і Xiaomi. Цікаво, що лідером ринку залишається компанія Huawei, при цьому жоден із її смартфонів не потрапив до десятки найкращих.

Про це інформує GizGuide. Загалом, компанія Huawei займає чверть китайського ринку. Її суббренд Honor залишається найбільш продаваною лінією. Читайте також: Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24 Н другому місці опинилась компанія Vivo, відхопивши 23% частки ринку. Це не дивно, адже 75% глобальних поставок бренду припадає на Китай. Третю сходинку займає OPPO із 21 відсотком частки ринку Китаю. Найпопулярніші смартфони у Китаї Популярна в Україні компанія Xiaomi у Китаї опинилась лише на 4 місці із 13% частки ринку. А на п'ятому місці - компанія Apple. Також в десятці найпопулярніших в Китаї брендів знаходяться Meizu, Samsung, Hisense, Nubia і Nokia. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно