Найпопулярніші смартфони у Китаї: цікавий рейтинг

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Найпопулярніші смартфони у Китаї
Найпопулярніші смартфони у Китаї / gagadget.com

Найпопулярнішими моделями на китайському ринку є місцеві бренди – OPPO, Vivo і Xiaomi. Цікаво, що лідером ринку залишається компанія Huawei, при цьому жоден із її смартфонів не потрапив до десятки найкращих.

Про це інформує GizGuide.

Загалом, компанія Huawei займає чверть китайського ринку. Її суббренд Honor залишається найбільш продаваною лінією.

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Н другому місці опинилась компанія Vivo, відхопивши 23% частки ринку. Це не дивно, адже 75% глобальних поставок бренду припадає на Китай. Третю сходинку займає OPPO із 21 відсотком частки ринку Китаю.

Найпопулярніші смартфони у Китаї

Найпопулярніші смартфони у Китаї

Популярна в Україні компанія Xiaomi у Китаї опинилась лише на 4 місці із 13% частки ринку. А на п'ятому місці - компанія Apple.

Також в десятці найпопулярніших в Китаї брендів знаходяться Meizu, Samsung, Hisense, Nubia і Nokia.

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Теги: Техно Huawei Смартфони Oppo Vivo Xiaomi Китай
Джерело: Техно
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