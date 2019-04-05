Найвигідніші смартфони за співвідношенням ціна і якість – рейтинг

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг смартфонів, які мають хорошу продуктивність, при цьому коштують не надто дорого. Найдоступнішим при цьому із хорошою продуктивністю експерти визнали Redmi Note 7 Pro (3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті).

Усі смартфони розділили на 4 категорії: до 1000 юанів (до 153 доларів), 1000 – 2000 юанів (153 – 305 доларів), 2000 – 3000 юанів (305 – 459 доларів), понад 3000 юанів (460 доларів). Як ви вже могли здогадатись, для опитування брали китайський ринок. Читайте також: Визначили найкращий смартфон на ринку Отож, у ціновому діапазоні до 153 доларів смартфони розділились таким чином: Redmi Note 7 Pro Redmi 7 (3/32 ГБ) Lenovo K5 Note (6/64 ГБ) Найкращими у категорії 53-305 доларів стали такі телефони: Meizu X8 (4/64 ГБ); Lenovo Z5s (4/64 ГБ); Meizu Note 9 (4/64 ГБ). Трійка лідерів у ціновому діапазоні 305-459 доларів виглядає таким чином: Lenovo Z5 Pro GT (6/128 ГБ); Meizu 16th (6/64 ГБ); Xiaomi Mi 9 6/128 ГБ. Серед смартфонів дорожче 460 доларів експерти визначили таких лідерів: Xiaomi Mi 9 Transparent Edition (8/256 ГБ); Black Shark Helo (8/128 ГБ); OnePlus 6 8/256 ГБ. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно