Найвигідніші смартфони за співвідношенням ціна і якість – рейтинг

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Смартфон Redmi Note 7 Pro
Смартфон Redmi Note 7 Pro

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг смартфонів, які мають хорошу продуктивність, при цьому коштують не надто дорого. Найдоступнішим при цьому із хорошою продуктивністю експерти визнали Redmi Note 7 Pro (3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті).

Усі смартфони розділили на 4 категорії: до 1000 юанів (до 153 доларів), 1000 – 2000 юанів (153 – 305 доларів), 2000 – 3000 юанів (305 – 459 доларів), понад 3000 юанів (460 доларів). Як ви вже могли здогадатись, для опитування брали китайський ринок.

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Отож, у ціновому діапазоні до 153 доларів смартфони розділились таким чином:

  1. Redmi Note 7 Pro
  2. Redmi 7 (3/32 ГБ)
  3. Lenovo K5 Note (6/64 ГБ)

Найкращими у категорії 53-305 доларів стали такі телефони:

  1. Meizu X8 (4/64 ГБ);
  2. Lenovo Z5s (4/64 ГБ);
  3. Meizu Note 9 (4/64 ГБ).

Трійка лідерів у ціновому діапазоні 305-459 доларів виглядає таким чином:

  1. Lenovo Z5 Pro GT (6/128 ГБ);
  2. Meizu 16th (6/64 ГБ);
  3. Xiaomi Mi 9 6/128 ГБ.

Серед смартфонів дорожче 460 доларів експерти визначили таких лідерів:

  1. Xiaomi Mi 9 Transparent Edition (8/256 ГБ);
  2. Black Shark Helo (8/128 ГБ);
  3. OnePlus 6 8/256 ГБ.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони
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