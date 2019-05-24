Назвали ціну топового смартфона Redmi K20

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Redmi K20: ціна
Redmi K20: ціна / Фото з вільних джерел

До презентації флагманського смартфона Redmi K20 залишилося менше тижня, проте в мережі вже з'явилася практично вся інформація про новинку. Єдине, що довгий час тримали в таємниці, ці ціна "нового вбивці флагманів", проте тепер відомо навіть це.

Як повідомляє Gizchina, Пан Цзютай з відділу промислових інвестицій Xiaomi натякнув в соціальній мережі Weibo на ціну очікуваної новинки.

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Ціна. За його словами, найкраща вартість для смартфонів серії Redmi K20 – в межах від 289 доларів до 578 доларів (близько 7 600 – 15 200 гривень). Він назвав досить великий діапазон, але фанатам вже є на що орієнтуватися.

Для порівняння, флагманський Xiaomi Mi9 в Китаї коштує від 433 доларів (близько 11 400 гривень), в той час як Redmi Note 7 Pro – на даний момент топовий апарат в лінійці Redmi – продається від 231 долара (близько 6 000 гривень).

Redmi K20
Смартфон Redmi K20 представлять 28 травня

Дата презентації. Презентація Redmi K20 запланована на наступний вівторок, 28 травня.

Основні характеристики. За наявною інформацією, смартфон отримає 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців, висувну фронтальну камеру, процесор Snapdragon 855, акумулятор на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки та потрійну основну камеру з можливістю зйомки уповільненої відео з частотою 960 кадрів в секунду.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi Ціни Redmi
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