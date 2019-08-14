Не все так погано: Meizu готує анонс нового смартфона

Останнім часом назва китайського виробника смартфонів Meizu звучить лише із чутками про банкрутство. Та, схоже, у бренду справи не такі погані, як видавалось раніше. Зараз компанія готує випуск новинки.

Зокрема, у компанії офіційно повідомили про презентацію нового смартфона Meizu 16s Pro. Його мають представити ​​28 серпня в Китаї.

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Що про нього відомо. Хоч Meizu не розголошує багато подробиць про 16s Pro. При цьому майбутня новинка засвітилась на офіційному сайті компанії.

Так може виглядати Meizu 16s Pro

Зокрема, відомо, що 16s Pro буде працювати на платформі Snapdragon 855+ і отримає матиме два варіанти оперативної пам’яті - 8 та 12 ГБ. При ьцому дві версії отримають 256 ГБ флеш-сховища.

Смартфон буде оснащений дисплеєм AMOLED з частотою 90 Гц з вбудованим сканером відбитків пальців. Він буде працювати під управлінням операційної системи Android з фірмовою прошивкою Flyme 8.

Основна камера матиме три модулі з 48-мегапіксельним основним датчиком. Ємність акумулятора складе 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 24 Вт.

Ціна. В інтернеті навіть доступна ціна Meizu 16s Pro. Версія з 12 ГБ оперативної і 512 ГБ флеш-пам'яті буде коштувати 525 доларів (13 600 гривень).

Що відомо про проблеми Meizu? Бізнес Meizu почав розвалюватися після повернення в компанію засновника Хуана Чжана, який в 2017 році провів масштабну реструктуризацію, розділивши компанію на три окремих бренди (Meizu, Blue Charm і Flyme). Ще одна проблема, що головний дохід Meizu – виробництво смартфонів, а їхній продаж постійно падає.



Нещодавно у ЗМІ була інформація, що Meizu пройшла чергова хвиля скорочень, яка зачепила маркетинговий відділ. Загалом, з початку 2019 року штат виробника скоротився на третину. В рамках скорочення компанія закрила практично всі роздрібні магазини.

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