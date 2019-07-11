Несподівано: Sony теж працює над складним смартфоном

Розробка смартфонів із гнучким екраном — один із трендів цього року. Чимало провідних виробників працюють над тим, щоб створити такий телефон. При цьому компанія Sony відома своєю консервативністю та ігноруванням трендів.

Та інсайдери повідомляють, що Sony теж працює над смартфоном з гнучким дисплеєм та 10-кратним зумом, передає gizmochina.

Деталі. З'явилась навіть назва протитипу такого смартфона – "Наутілус". Японський виробник використовує гнучкий дисплей виробництва LG.

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Як відомо, під час виставки CES 2018 LG представила 65-дюймовий OLED-телевізор з можливістю розкладання. Цей телевізор надійде у продаж наприкінці цього року.Тож Sony може використовувати зменшену версію тієї ж технології.

Sony is working on a competitor to the Galaxy Fold and Mate X.



The current prototypes feature:

3220mAh

SM7250 SoC

LG Display

Nautilus Design

10x Zoom Camera



The retail models may feature:

Snapdragon 855 Soc

Qualcomm X50 Modem



(Video via. @slashgear https://t.co/zZvRjt80Un) pic.twitter.com/mVyqRm1fxd — Max J. (@Samsung_News_) 6 июля 2019 г.

Прототип може бути оснащений процесором Qualcomm SM7250 (Snapdragon 710). Він також отримає 10-кратний зум та батарею, ємністю 3 220 мАг. При цьому виробнича модель повинна бути оснащена Snapdragon 855 з модемом X50 для 5G підключення.

Коли побачимо. Новий гнучкий смартфон від Sony представлений в грудні цього року або в початку 2020.

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