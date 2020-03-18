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Netflix Party – розширення, яке дозволяє переглядати фільми разом під час карантину

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Як дивитися Netflix з друзями на карантині / thejesuitpost

Плагін Netflix Party для браузера Google Chrome дозволяє спільно з друзями дивитися шоу і фільми зі стрімінгового сервісу Netflix, перебуваючи при цьому в різних місцях.

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Як працює розширення

Плагін запускає відтворення вподобаного контенту на Netflix і при натисканні на Netflix Party створює стрім із загальним чатом. Для запрошення друзів приєднатися до перегляду, потрібно відправити їм посилання.

Розширення доступно безкоштовно в Chrome Web Store. COVID-19 вже значно вплинув на звичне життя людей: скасовуються заходи і закриваються організації. Зате багато курсів та онлайн-послуг стали тимчасово безкоштовними.


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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Техно Техно Інтернет Netflix
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