Нейромережу Facebook навчили читати думки

128 Читать новость на русском
Нейромережу Facebook навчили читати думки
Нейромережу Facebook навчили читати думки / Фото з вільних джерел

Підрозділ Facebook Reality Labs та вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско змогли "перевести" результати мозкової активності в текст та ретранслювати його на екран. Таким чином науковці планують створити пристрій, які допоможе спілкуватися людям із порушеннями мови.

Деталі експерименту. Як повідомляє Nature, за допомогою нейрокомп'ютерного інтерфейсу учасникам дослідження задавали різні питання і на вибір пропонували кілька варіантів відповіді.

Читайте також: Нейромережу навчили створювати джазові композиції: відео

В ході експерименту, система змогла зафіксувати уявні відповіді людини, і алгоритм виводив на екран варіант, обраний учасниками експерименту.

При цьому дослідники уточнюють – технологія розуміє зараз лише обмежений набір слів, а учасники тесту все ж говорили вголос, а не тільки відповідали подумки.

Для чого буде корисна розробка? Зауважимо, успіхи дослідників можуть бути корисні і в медицині. Отримані дані наближають вчених до створення пристрою, який дасть змогу спілкуватися пацієнтам, які пережили інсульт або травму спинного мозку.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Ломаченко – Кемпбелл: оголошена офіційна дата та місце бою за пояс чемпіона WBC
сьогодні
6574
Теги: Новини Техно Техно Здоров'я Штучний інтелект Мозок Facebook
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони липня, – рейтинг Техно 24
31 липня 21:07 Найкращі смартфони липня, – рейтинг Техно 24
736
Xiaomi офіційно представила Black Shark 2 Pro: характеристики і ціна
31 липня 13:02 Xiaomi офіційно представила Black Shark 2 Pro: характеристики і ціна
1088
Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
30 липня 21:15 Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
Анастасія Кушпіт 5909
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
29 липня 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
9732
Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
28 липня 22:09 Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
1858
Новини
Більше новин
Залиште відгук