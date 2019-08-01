Нейромережу Facebook навчили читати думки

Підрозділ Facebook Reality Labs та вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско змогли "перевести" результати мозкової активності в текст та ретранслювати його на екран. Таким чином науковці планують створити пристрій, які допоможе спілкуватися людям із порушеннями мови.

Деталі експерименту. Як повідомляє Nature, за допомогою нейрокомп'ютерного інтерфейсу учасникам дослідження задавали різні питання і на вибір пропонували кілька варіантів відповіді.

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В ході експерименту, система змогла зафіксувати уявні відповіді людини, і алгоритм виводив на екран варіант, обраний учасниками експерименту.

При цьому дослідники уточнюють – технологія розуміє зараз лише обмежений набір слів, а учасники тесту все ж говорили вголос, а не тільки відповідали подумки.

Для чого буде корисна розробка? Зауважимо, успіхи дослідників можуть бути корисні і в медицині. Отримані дані наближають вчених до створення пристрою, який дасть змогу спілкуватися пацієнтам, які пережили інсульт або травму спинного мозку.

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