Нейромережу навчили керувати двома вантажівками одночасно

Сучасні системи автоматичного управління транспортом отримали широку популярність не лише серед легкових автомобілів, але й серед вантажних. Однак всі вони в будь-якому випадку потребують присутності водія за кермом будь-якого безпілотника.

Як повідомляє Tech Crunch, американська компанія Peloton Technology представила оригінальне рішення, що дає змогу одному далекобійнику вести відразу два великовантажні автомобілі.

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Особливості нового автопілота. Система під назвою Automated Following дає змогу звільнити кабіну вантажівки, яка слідує за іншими під час руху в колоні. Модуль автопілота використовує радари і програмне забезпечення для активного гальмування, а водій вантажівки, яка їде попереду, при необхідності здатний взяти на себе управління іншим транспортним засобом, включаючи його коробку передач і гальмівну систему.

За заявою компанії, такий підхід дає змогу не тільки подвоїти кількість вантажу, що перевозиться одним водієм, а й знизити витрату палива на 7%.

Ми розглядаємо водіїв як найкращі в світі сенсори і використовуємо цю перевагу для того, щоб забезпечити більшу продуктивність сучасних водіїв за допомогою автоматизованих колон,

– повідомив генеральний директор Peloton Technology Джош Суїткес.

Майбутнє розробки. Компанія вже отримала 78 мільйонів доларів інвестицій від BP Ventures, Intel Capital, Volvo Group і десятка інших великих корпорацій. У перспективі вона планує вдосконалити технологію, забезпечивши можливість вести цілий вантажний "караван" силами однієї людини.

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