Нейромережу навчили створювати рецепти за фото в Instagram

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Нейромережу навчили створювати рецепти за фото в Instagram
Нейромережу навчили створювати рецепти за фото в Instagram / Unsplash

Фотографії їжі в Instagram вже довгий час залишаються одним із ключових трендів в соцмережі. Проте зазвичай такі знімки демонструють лише кінцевий результат, а тим, хто хоче приготувати подібне власноруч, залишається губитись в здогадках, який це все таки рецепт.

Фахівці Facebook знайшли вихід із цієї ситуації та анонсували оригінальний алгоритм, здатний розібрати будь-яку страву на інгредієнти, просто "поглянувши" на її зображення.

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Принцип роботи нового алгоритму? Особливістю алгоритму Recipe1M став генеративних підхід при розпізнаванні зображення. За заявою розробників, нейромережа не тільки визначає видимі інгредієнти, порівнюючи їх з уже наявною базою даних, але і прогнозує повний склад страви, а також спосіб її приготування на основі зовнішнього вигляду продуктів, підданих різним видам обробки.

via GIPHY

Потім кодувальник інгредієнтів і декодер команд генерують заголовок для рецепта і виводять підсумковий результат у вигляді інструкції з приготування на екран ґаджета.

У порівнянні з базовими алгоритмами розпізнавання, Recipe1M "пророкує" неочевидні складові готових продуктів. Наприклад, масло в складі круасанів.

Майбутнє ШІ. У перспективі розробники планують додати до списку кулінарних умінь нейромережі й інші корисні опції – наприклад, лічильник калорій.

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Крім того, представлений вид навчання штучного інтелекту може використовуватися для будь-якого завдання, яке вимагає прогнозування структурованого тексту на основі аналізу зображення.

Дата запуску. Дата тестового запуску алгоритму для користувачів Instagram не оголошена.

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Теги: Техно Штучний інтелект Instagram Новини Техно Соцмережі
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