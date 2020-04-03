Нейромеру навчили практично безпомилково перетворювати думки людини в текст

Науковці із Каліфорнійського університету розробили систему штучного інтелекту, яка здатна переводити думки людини в текст. Нейромережа аналізує мозкові процеси та практично безпомилково видає текст, який близький до оригіналу.

Що відомо про дослідження

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Алгоритм навчали за допомогою нейронних сигналів в мозку чотирьох жінок з електродами, імплантованими в їх мозок. Відзначається, що електроди їм імплантували раніше для моніторингу епілептичних припадків, передає видання Independent.

Жінки повинні були голосно прочитати кілька речень, що складаються в загальній сумі з 250 слів, а потім повторити їх. Вчені склали два набори даних, зчитуючи мозкові сигнали піддослідних. Один набір використовувався для навчання, а другий – для перевірки.

Помилки ШІ

Потім вони передали дані нейромережі, щоб розпізнати закономірності, які можуть бути пов'язані з окремими словами. В середньому частота помилок в словах в повторному наборі склала 3%.



Нейромережа навчилась з високою точністю відтворювати думки людини

Коли нейромережі довелося розпізнавати окремі слова з тексту, кількість помилок зросла до 38%. Спираючись на ці дані, вчені дійшли висновку, що нейромережа не лише пов'язує сигнали мозку зі словами, але й порівнює порядок слів.

Висновки фахівців

Як стверджують автори дослідження, через десятиліття після того, як мова вперше була розшифрована із сигналів мозку, точність і швидкість відтворення нейромережею залишається набагато нижче, ніж у природної мови.

Вчені також зазначили, що алгоритм зараз здатний розробити невелику кількість пропозицій, так як при збільшенні словникового запасу з кожним новим словом буде рости кількість можливих пропозицій. Такі дії будуть лише знижувати точність розпізнавання мови.

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