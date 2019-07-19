Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці

Ніл Армстронг став першою людиною, яка залишила свій слід на піщаній поверхні Місяця. Він був чесною та водночас принциповою людиною. Сівши за штурвал літака у підлітковому віці він і уявити не міг, до чого приведе його любов до польотів та з якими труднощами йому доведеться зустрітись.

З нагоди 50-річчя місії Apollo 11 ми вирішили розповісти вам історію Ніла Армстронга/ Цікаві факти про життя найвідомішого астронавта читайте далі у матеріалі Техно 24.

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Дитинство та юність Ніла Армстронга

Ніл Олден Армстронг народився 5 серпня 1930-го року у провінційному містечку Уапаконета, що в штаті Огайо. Маленький Ніл зростав у родині Стівена Армстронга та Віоли Енгель разом з молодшим братом Діном і меншою сестричкою Джун. Батько Армстронга працював аудитором на уряд штату, саме тому їх сім'я часто переїжджала з міста в місто. За 14 років з народження Ніла вони встигли пожити у шістнадцяти різних містах до того, як остаточно осіли в Уапаконеті. Юний Армстронг був активним учасником руху бойскаутів Америки, де в кінцевому підсумку досяг найвищого рангу.

Любов до польотів з'явилась у Ніла Армстронга ще змалку – коли йому було два роки, батько взяв свого дворічного сина на Клівлендскі повітряні перегони, а у віці 5-6 років він пережив свій перший політ.

Армстронг навчався у Блюмській середній школі, яку згодом у 1996 році занесли до Національного реєстру історичних місць через унікальну архітектуру. Окрім того, Ніл брав уроки польоту на території аеродрому Wapakoneta. Він отримав льотний сертифікат студента на його шістнадцятий день народження та виконав своє перше соло.

У віці 17 років майбутній астронавт почав вивчати авіаційну техніку в університеті Пердью. На другому курсі Нілу прийшов лист з закликом пройти службу у військово-морському флоті. Під час служби у ВМС США він був мічманом, льотчиком-випробувачем та навіть побував на Корейській війні. Юнак зробив 78 бойових вильотів на винищувачі-бомбардувальнику Grumman F9F Panther та був один раз збитий.



Прапорщик Ніл Армстронг, 1952 рік

Після служби у флоті Армстронг повернувся до навчання в коледжі Пердью.

Під час вечірки братства, Армстронг зустрівся з Джанет Елізабет Шейрон, яка згодом стала його дружиною. Пара мала трьох дітей: Ерік, Карен і Марка. У червні 1961-го року однорічній Карен був поставлений діагноз злоякісної пухлини головного мозку, а через рік вона померла. Подружжя дуже важко переживало втрату єдиної доньки.

Як почалась кар'єра першої людини на Місяці

Після закінчення коледжу Пердью Армстронг став експериментальним дослідником. Він звернувся до Національної консультативної комісії з аеронавтики (NAСA). На той час у NAСA не було відкритих позицій, тому він відправив свою заявку в іншу лабораторію NAСA у Клівленді. Пропрацювавши там кілька місяців, вакансія його мрії стала доступною та 11 липня 1955-го року він перейшов туди.

У його перший робочий день Армстронгу було доручено пілотувати експериментальні бомбардувальні літаки Чейза. Під час випробування один із двигунів зупинився, внаслідок чого один вітряк почав крутитися занадто швидко, через що міг розвалитися. Армстронг та його напарник змогли вдало вийти з цієї ситуації – їм вдалося приземлитися, використовуючи лише один двигун.



Ніл Армстронг після дослідницького польоту в 1960-му році

У жовтні 1958-го року Ніл автоматично став співробітником Національного управління аеронавтики і космічного простору NASA, яке поглинуло NACA 1 жовтня того ж року.

У червні 1958-го року Армстронг був відібраний для програми "Людина в космосі" у якості цивільного експериментального пілота NASA. Тоді про Ніла Армстронга-астронавта не могло бути й мови, адже вибір був обмежений лише військовими пілотами.

У квітні 1962 року NASA дала оголошення, що розшукує астронавтів для проекту Gemini. Цього разу відбір був відкритий і для кваліфікованих цивільних пілотів. Того ж року Армстронг відвідав конференцію з вивчення космосу в Сіетлі. Після повернення з Сіетла, він одразу подав заявку на отримання статусу космонавта. Його заявка запізнилась на тиждень, проте старий військовий товариш Ніла Дік Дей побачив пізній прихід заявки та непомітно підклав її в купу.

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13 вересня 1962-го року директор NASA з авіаційних операцій – Дік Слейтон, зателефонував до Армстронга та запитав, чи буде він зацікавлений у вступі до корпусу космонавтів. Армстронг без вагань відповів "так".

Програма Gemini

8 лютого 1965-го року Армстронг і Елліот Сміт були назначені резервним екіпажем для Gemini 5. Окрім того, Армстронга назначили командиром, який підтримував головну команду Гордона Купера і Піта Конрада. Мета цієї місії полягала у практикуванні успішного стикування, а також у розробці методики та обладнання для семиденного польоту, які потрібні були для експедиції на Місяць.



Ніл Армстронг у першому костюмі Gemini

У 1996-му році стартувала найскладніша випробувальна місія Gemini 8. Ніл Армстронг та Девід Скотт вперше у світі провели стикування між двома космічними апаратами. Контакт з екіпажем був переривчастим через відсутність станцій спостереження. Доки він не контактував з Землею, корабель, що пристикувався, почав котитися, й Армстронг спробував виправити це. Пізніше з'ясувалося, що причиною стала пошкоджена проводка.



Ніл Армстронг успішно пройшов медогляд для Gemini 8

Згодом Армстронг став командним пілотом для Gemini 11. Армстронг на той час вже був досить добре обізнаний та взяв на себе роль викладача для резервного пілота-новобранця Вільяма Андерса.

Apollo 11

Після того, як Армстронг прослужив резервним командиром для Apollo 8, Слейтон запропонував йому посаду командира Apollo 11 23 грудня 1968 року.

На думку Кріса Крафта – молодшого інженера NASA, Армстронгу доручили бути першою людиною на Місяці частково тому, що керівництво бачило його людиною з невеликим его.

Ракета Apollo 11 стартувала з Космічного центра імені Кеннеді 16 липня 1969 року о 13:32:00 за всесвітнім часом та о 9:32:00 за місцевим часом. Дружина Армстронга та його двоє синів спостерігали з яхти, яка пришвартувалась на річці Банана.

Під час запуску ракети, частота серцевих скорочень астронавта досягла 110 ударів у хвилину.

Посадка на поверхню Місяця відбулася 20 липня 1969 року о 20:17:40 за всесвітнім часом. Під час посадки пульс Армстронга коливався в діапазоні від 100 до 150 ударів на хвилину.

Перші кроки на поверхні Місяця

Спускаючись сходами з корабля, Армстронг поставив лівий черевик на місячну поверхню о 02:56 за всесвітнім часом, після чого прозвучав вираз, який став крилатим:

Це один маленький крок для людини та один гігантський стрибок для людства.

Цей політ став останнім виходом у космос для астронавта.

Дивіться відео від NASA про те, як Армстронг робить перші кроки Місяцем та встановлює прапор США на поверхню: відео



Екіпаж Apollo 11 і президент Ніксон під час карантину після місії

Життя Армстронга після Apollo 11

Після того, як астронавт заявив, що не планує знову літати в космос – він був призначений заступником помічника адміністратора з аеронавтики для Управління перспективних досліджень і технологій в ARPA.

Прослуживши на цій посаді рік, він пішов з NASA, ставши викладачем у Департаменті аерокосмічної інженерії в університеті Цинциннаті.

У Цинциннаті Армстронг був професором університету аерокосмічної техніки, він був хорошим учителем та його поважали учні. Колишній астронавт більше не хотів пов'язувати своє життя з NASA, аби уникнути фаворитизму, проте пізніше він пошкодував про це рішення.

Після восьми років викладання Армстронг подав у відставку в 1980 році. Він пояснив це тим, що коли університет перейшов з незалежного муніципального університету в державну школу, то бюрократія там значно збільшилася. Співробітники університету не знали, чому він пішов.

Армстронг розлучився зі своєю першою дружиною після 38-ми років шлюбу. У 1992-му році на полі для гольфу він зустрів свою другу майбутню дружину – Керол Гелд Найт.у.

Ніл Армстронг помер у віці 82 роки 7 серпня 2012-го року.



Похоронна церемонія Ніла Армстронга у 2012-му році

Цікаві факти про Ніла Армстронга

– Ніл Армстронг мав шотландсько-ірландське та німецьке походження.

– Армстронг сів за штурвал літака раніше, ніж за кермо автомобіля.

– Під час польоту до Місяця, Армстронг привітав скаутів.

– Талісманом астронавта під час місячної експедиції був Світовий Скаутський Значок.

– Під час навчання в коледжі Армстронг власноруч поставив два мюзикли.

– Серцебиття Ніла Армстронга під час запуску Apollo 11 сягало 110 ударів у хвилину, а під час посадки на Місяць зросло до 150.

– У астронавта був слабкий вестибулярний апарат і він дуже радів, що під час запуску його не знудило.

– Ніл Армстронг ненавидів бюрократію.

– У 1970-му році він допомагав у розслідуванні інженеру NASA Едгару Кортрайту, яке стосувалося вибуху на Apollo 13.

– Армстронгу пропонували вступити у кілька політичних партій, проте він відмовився.

– Ніл був проти Сполучених Штатів Америки, які вели політику "світового поліцейського" та виступав за права держав.

– У 1985-му році Армстронг побував в експедиції на Північному полюсі.

– Порох Ніла Армстронга був розвіяний над Атлантичним океаном.

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