Бюджетний смартфон Nokia 2.3 надійшов у продаж в Україні: ціна

Новий бюджетник Nokia 2.3 компанія HMD Global випустила у грудні 2019 року. Зараз цей смартфон вже можна придбати в Україні. Це пристрій початкового рівня, але він отримав приємний дизайн і хорошу батарею, яка забезпечує автономність до 2 днів

Під час анонсу, HMD Global повідомила, що смартфон готовий до роботи з Android 10. Також у компанії обіцяють 2 роки оновлень програмного забезпечення та 3 роки оновлень безпеки.

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Чим цікавий бюджетник

Девайс отримав дисплей з діагоналлю 6,2 дюйма та роздільною здатністю HD +.

За продуктивність відповідає процесор Helio A22 у парі з2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Є слот для карт microSD. Ємність акумулятора становить 4000 мАг. У компанії обіцяють до двох днів роботи на одному заряді.

Основна камера – подвійна з модулями на 13 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 5 Мп. Є окрема кнопка для виклику Google Assistant.

Nokia 2.3 отримав подвійну камеру

Nokia 2.3: ціна в Україні

Бюджетник Nokia 2.3 вже можна купити в українських магазинах. Рекомендована вартість – 2 900 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nokia 2.3 Дисплей Діагональ: 6,2 дюйма

Роздільна здатність: Full HD+

Діагональ: 6,2 дюйма Роздільна здатність: Full HD+ Процесор MediaTek Helio A22



Пам'ять

MediaTek Helio A22 Оперативна: 2 ГБ

Вбудована: 32 ГБ

Вбудована: 32 ГБ Камера Основна: 13 Мп + 2 Мп

​Фронтальна: 5 Мп

Основна: 13 Мп + 2 Мп ​Фронтальна: 5 Мп Акумулятор 4000 мАг

4000 мАг Операційна система Android 9 Pie

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