24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Бюджетний смартфон Nokia 2.3 надійшов у продаж в Україні: ціна

691 Читать новость на русском
Nokia 2.3: ціна в Україні / techgenyz.com

Новий бюджетник Nokia 2.3 компанія HMD Global випустила у грудні 2019 року. Зараз цей смартфон вже можна придбати в Україні. Це пристрій початкового рівня, але він отримав приємний дизайн і хорошу батарею, яка забезпечує автономність до 2 днів

Під час анонсу, HMD Global повідомила, що смартфон готовий до роботи з Android 10. Також у компанії обіцяють 2 роки оновлень програмного забезпечення та 3 роки оновлень безпеки.

Цікаво: Які смартфони найчастіше підробляли в 2019 році: цікава статистика

Чим цікавий бюджетник

Девайс отримав дисплей з діагоналлю 6,2 дюйма та роздільною здатністю HD +.

За продуктивність відповідає процесор Helio A22 у парі з2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Є слот для карт microSD. Ємність акумулятора становить 4000 мАг. У компанії обіцяють до двох днів роботи на одному заряді.

Основна камера – подвійна з модулями на 13 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 5 Мп. Є окрема кнопка для виклику Google Assistant.

Nokia 2.3

Nokia 2.3 отримав подвійну камеру 

Nokia 2.3: ціна в Україні

Бюджетник Nokia 2.3 вже можна купити в українських магазинах. Рекомендована вартість – 2 900 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Nokia 2.3

  • ДисплейДіагональ: 6,2 дюйма
    Роздільна здатність: Full HD+
  • ПроцесорMediaTek Helio A22

    Пам'ять
  • Оперативна: 2 ГБ
    Вбудована: 32 ГБ
  • КамераОсновна: 13 Мп + 2 Мп 
    ​Фронтальна: 5 Мп 
  • Акумулятор4000 мАг
  • Операційна системаAndroid 9 Pie 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

"Північний потік-2" збирається відхилитися від правил: Єврокомісія простежить за справедливістю
сьогодні
12343
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Nokia
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:40 Має знати кожен: експерт дав кілька порад для захисту даних в інтернеті
Ірина Полицька 2603
15 січня 21:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька 1269
14 січня 21:18 Прогнози 2020: які зміни відбудуться на ринку новітніх технологій в Україні
Ірина Полицька 564
14 січня 19:35 Що таке LinkedIn: як створити профіль, щоб зацікавити роботодавця
Ірина Полицька 396
14 січня 09:07 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 8674
Новини
Більше новин
Залиште відгук