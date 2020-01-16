Бюджетний смартфон Nokia 2.3 надійшов у продаж в Україні: ціна
Новий бюджетник Nokia 2.3 компанія HMD Global випустила у грудні 2019 року. Зараз цей смартфон вже можна придбати в Україні. Це пристрій початкового рівня, але він отримав приємний дизайн і хорошу батарею, яка забезпечує автономність до 2 днів
Під час анонсу, HMD Global повідомила, що смартфон готовий до роботи з Android 10. Також у компанії обіцяють 2 роки оновлень програмного забезпечення та 3 роки оновлень безпеки.
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Чим цікавий бюджетник
Девайс отримав дисплей з діагоналлю 6,2 дюйма та роздільною здатністю HD +.
За продуктивність відповідає процесор Helio A22 у парі з2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Є слот для карт microSD. Ємність акумулятора становить 4000 мАг. У компанії обіцяють до двох днів роботи на одному заряді.
Основна камера – подвійна з модулями на 13 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 5 Мп. Є окрема кнопка для виклику Google Assistant.
Nokia 2.3 отримав подвійну камеру
Nokia 2.3: ціна в Україні
Бюджетник Nokia 2.3 вже можна купити в українських магазинах. Рекомендована вартість – 2 900 гривень.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nokia 2.3
- ДисплейДіагональ: 6,2 дюйма
Роздільна здатність: Full HD+
- ПроцесорMediaTek Helio A22
Пам'ять
- Оперативна: 2 ГБ
Вбудована: 32 ГБ
- КамераОсновна: 13 Мп + 2 Мп
Фронтальна: 5 Мп
- Акумулятор4000 мАг
- Операційна системаAndroid 9 Pie
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