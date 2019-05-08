Nokia передасть деякі права власності російській компанії

Компанія Nokia планує передати права на інтелектуальну власність та вихідні коди деяких видів свого телеком-обладнання в російську компанію. За повідомленнями ЗМІ, новим власником стане "РТК-Сетевые технологии" – спільне підприємство з "Ростелекомом".

Що відомо про угоду? Як повідомляє РБК, на яке саме обладнання передадуть інтелектуальні права в російську компанію поки не уточнюється. Компанія заявила, що його виробництво в подальшому буде локалізовано в Росії.

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Сферою діяльності нового підприємства стане розробка софта і обладнання для мереж зв'язку. В рамках угоди Nokia повинна вкласти до 10 мільярдів рублів протягом 2019 – 2022 років.

Гроші планують направити на фінансування розробки власних продуктів "РТК- Сетевые технологии ", а також на участь в капіталі російських технологічних компаній.

Коли Nokia почала передачу прав? Відзначимо, про створення спільного підприємства, в якому російський держоператор отримав 51% акцій правління, сторони оголосили ще в 2018 році.

Обидві сторони наразі відмовилися коментувати повідомлення про передачу прав на інтелектуальну власність.

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