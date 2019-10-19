Нова стратегія Xiaomi: виробник бере курс на подорожчання продукції

Китайська компанія Xiaomi добре відома своїми бюджетними ґаджетами. На індійському ринку виробник є беззаперечним лідером у цій сфері. Однак компанія вирішила позбутися іміджу «дешевого» бренду. В тому числі в Індії.

Як пише Gizmochina, зараз Xiaomi планує додати у лінійку дорожчі смартфони і розумні телевізори.

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При цьому бюджетники буде випускати бренд компанії – Redmi. За задумом виробника, саме цей бренд має займати нішу, яку наразі займає уся компанія Xiaomi.

Чого чекати користувачам? З такої стратегії можна припустити, що продукція Xiaomi буде дорожчати. При цьому можна очікувати, що нові девайси будуть мати дорожчу комплектацію.

Йдеться перш за все про індійський ринок, адже для цієї країни виробник часто представляв ексклюзивні дешеві пристрої. Вартість найпопулярніших смартфонів на цьому ринку не перевищують 250 доларів (6 200 гривень).

До речі, китайський виробник також докладає зусиль для збільшення присутності на ринку роздрібної торгівлі. Виробник планує відкрити понад 10 тисяч магазинів в Індії до середини 2020 року.

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