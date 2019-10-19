Нова стратегія Xiaomi: виробник бере курс на подорожчання продукції

296 Читать новость на русском
Нова стратегія Xiaomi
Нова стратегія Xiaomi / firstpost.com

Китайська компанія Xiaomi добре відома своїми бюджетними ґаджетами. На індійському ринку виробник є беззаперечним лідером у цій сфері. Однак компанія вирішила позбутися іміджу «дешевого» бренду. В тому числі в Індії.

Як пише Gizmochina, зараз Xiaomi планує додати у лінійку дорожчі смартфони і розумні телевізори.

До теми: Велика презентація продуктів Xiaomi у Києві: як це було

При цьому бюджетники буде випускати бренд компанії – Redmi. За задумом виробника, саме цей бренд має займати нішу, яку наразі займає уся компанія Xiaomi.

Чого чекати користувачам? З такої стратегії можна припустити, що продукція Xiaomi буде дорожчати. При цьому можна очікувати, що нові девайси будуть мати дорожчу комплектацію.

Йдеться перш за все про індійський ринок, адже для цієї країни виробник часто представляв ексклюзивні дешеві пристрої. Вартість найпопулярніших смартфонів на цьому ринку не перевищують 250 доларів (6 200 гривень).

via GIPHY

До речі, китайський виробник також докладає зусиль для збільшення присутності на ринку роздрібної торгівлі. Виробник планує відкрити понад 10 тисяч магазинів в Індії до середини 2020 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Уряд Росії офіційно визнав українців носіями російської мови: що це дає
сьогодні
4316
Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Xiaomi Індія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
17 жовтня 09:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 20451
Google офіційно представила смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL: характеристики та ціна
15 жовтня 18:18 Google офіційно представила смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL: характеристики та ціна
Ірина Полицька 952
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
14 жовтня 20:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 2482
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
14 жовтня 14:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська 19783
Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
13 жовтня 22:04 Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
Ірина Полицька 2444
Новини
Більше новин
Залиште відгук