Нова Tesla стане хетчбеком

Минулий тиждень – і пропозиція Ілона Маска врахувати досягнення китайського мистецтва при розробці майбутніх автомобілів Tesla почала втілюватися в реальність. У Китаї, крім заводу, відкривають дослідницькмй і дизайн-центр Tesla. А також показують автомобіль, над яким треба працювати в майбктньому.

Всього тиждень тому, передаючи власникам ключі від перших вироблених в Китаї Tesla Model 3, глава компанії Ілон Маск згадав про те, що добре б в Китаї мати не тільки завод, а й центр розробок.

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RnD центр у Китаї

В офіційному акаунті Tesla в китайському месенджері WeChat з'явився анонс про створення центру розробки та дизайну в Китаї, який вже готовий оцінювати претендентів. У Tesla підтвердили, що будуть досліджувати можливості з'єднати автомобіль і багаті традиції китайського мистецтва.

Більш того, був опублікований скетч нового автомобіля Tesla. Це легковик в майже однооб'ємному корпусі з гігантськими колесами.

З урахуванням того, що в модельному ряді Tesla вже є два кросовери: великий Model X та компактний Model Y, скоріше, мова йде про хетчбек. А величезні колеса – данина традиційному стилю концептуальних автомобілів майбутнього. Наприклад, саме з таких скетчів почався шлях Volkswagen ID.3, який в результаті виявився компактним міським електрохетчбеком на новій платформі MEB.



Крім цього зображення, ніяких деталей про майбутню легкову модель Tesla немає

Цікаво, що в стратегічному плані Ілона Маска хетчбек не згадується. До його реалізації Tesla залишилося випустити «міський транспорт для безлічі пасажирів». І не факт, що це буде автомобіль.

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