Нові фішки Apple Watch 5: моніторинг шуму, сну та менструального циклу у жінок

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Попередня версія годинника Apple Watch Series 4
Попередня версія годинника Apple Watch Series 4 / tomsguide.com

Вже у вересні компанія Apple представить нове покоління свого розумного годинника Apple Watch 5. Новий девайс має отримати нові функції моніторингу роботи організму.

Як пише видання Сnet, нова модель отримає інтегрований додаток для відстеження сну користувачів. В Apple Watch 4 цю функцію можна налаштувати тільки за допомогою сторонніх додатків.

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Окрім того, новинка отримає потужніший і більш енергоефективний процесор, який буде споживати менше енергії в нічному режимі.

Окрім того, інженери мають намір поліпшити тривалість роботи ґаджета. За чутками, компанія може відмовитися від технології дисплея OLED заради більш економного MicroLED.

Цікаві фішки. Окрім того, новинка отримає Cycle для відстеження менструального циклу у жінок. Також годинник буде оснащений застосунком Noise для відстеження рівня шуму.

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Теги: Новини Техно Техно Apple Розумний годинник Ґаджети
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