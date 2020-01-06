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Нові фото PlayStation 5 злив у мережу прибиральник

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Нові фото PlayStation 5 / Фото з відкритих джерел

Останнім часом почастішали витоки інформації щодо ігрової консолі PlayStation 5. Цього разу нам пощастило побачити нові фотографії комплекту для розробників (девкіта), разом з геймпадом DualShock.

Фотографії на своїй сторінці у Facebook опублікував прибиральник, який працює в офісі однієї з ігрових компаній, які вже отримали девкіти. Ймовірно, мовиться про Ubisoft, автор фотографій підтвердив, що працює у компанії на букву U і попросив не поширювати їх.

До теми: PlayStation 5 можуть представити вже у січні: відома дата анонсу

Не впевнений, що це правильне місце, але... Моє перше прибирання пилу з прототипу PlayStation 5. Так, я іноді працюю прибиральником в U... Будь ласка, не поширюйте це фото,
– написав автор публікації

Зображення підтверджують, що девкіт PlayStation 5 має V-подібну форму корпуса. На передній панелі праворуч є невеликий екран, де вказана MAC-адреса й інша інформація. Ґеймпад виглядає як стандартний DualShock 4. Зліва на передній панелі міститься отвір приводу Blu-ray, ближче до центру видно роз'єм USB-C.


Нові фото девкіта PlayStation 5

Дата виходу PlayStation 5

Очікується, що PS5 з'явиться на прилавках магазинів в кінці 2020 року, але швидше за все фінальна версія буде виглядати інакше.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Sony PlayStation
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