Новий бюджентик від Samsung отримає потужну батарею і потрійну камеру

196 Читать новость на русском
Бюджентик Samsung отримає потужну батарею і потрійну камеру
Бюджентик Samsung отримає потужну батарею і потрійну камеру / unsplash.com

Бюджетна лінійка смартфонів Samsung Galaxy M поповниться ще однією моделлю - M30. Як повідомило джерело, ціни на новинки будуть стартувати від 250 доларів (7 тисяч гривень).

Як пише 91mobiles, Samsung Galaxy M30 отримає потрійну камеру з модулями на 13, 5 і 5 Мп.

Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп. Діагональ екрану складе 6,38 дюйма з роздільною здатністю 2220x1080 пікселів.

Читайте також:  Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році

Samsung Galaxy M 30

Чутки про Samsung Galaxy M 30

Серцем Galaxy M30 стане чіп SoC Exynos 7904, що використовується в Galaxy M20. При цьому новинка отримає більше оперативної пам’яті - 4 ГБ, а також 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Пристрій отримає і потужну батарею ємністю 5000 мАг.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Головні новини 7 лютого: депутати плідно попрацювали в Раді, знайдено заміну Супрун
сьогодні
8625
Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
7 лютого 21:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
2608
BankID: що це, як діє і яка від нього користь
7 лютого 10:03 BankID: що це, як діє і яка від нього користь
Яніна Ткачук 775
Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
6 лютого 21:03 Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
1295
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
6 лютого 20:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
300
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
4 лютого 18:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 922
Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
3 лютого 20:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 2517
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук