Новий бюджентик від Samsung отримає потужну батарею і потрійну камеру

Бюджетна лінійка смартфонів Samsung Galaxy M поповниться ще однією моделлю - M30. Як повідомило джерело, ціни на новинки будуть стартувати від 250 доларів (7 тисяч гривень).

Як пише 91mobiles, Samsung Galaxy M30 отримає потрійну камеру з модулями на 13, 5 і 5 Мп.

Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп. Діагональ екрану складе 6,38 дюйма з роздільною здатністю 2220x1080 пікселів.

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Чутки про Samsung Galaxy M 30

Серцем Galaxy M30 стане чіп SoC Exynos 7904, що використовується в Galaxy M20. При цьому новинка отримає більше оперативної пам’яті - 4 ГБ, а також 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Пристрій отримає і потужну батарею ємністю 5000 мАг.

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