Новий iPad Pro практично не підлягає ремонту

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Новий iPad Pro практично не підлягає ремонту
Новий iPad Pro практично не підлягає ремонту / 9to5Mac

Експерти відомого ресурсу iFixit розібрали новий 11-дюймовий планшет iPad Pro. Фахівці відзначили, що новинка від Apple практично не підлягає ремонту, він набирає 3 бали з 10 за шкалою ремонтопридатності.

Про це повідомляє iFixit.

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Для порівняння, оригінальний 12,9-дюймовий iPad Pro набрав також 3 бали з можливих 10, а торішній 10,5-дюймовий iPad Pro і 9,7-дюймовий iPad Pro – взагалі тільки 2 бали.

З плюсів експерти відзначили модульний порт USB Type-C, який можна замінити незалежно від інших компонентів, а також відсутність фізичної домашньої кнопки, яка часто ламалася.

Новий iPad Pro повністю розібрали
Новий iPad Pro повністю розібрали

Акумулятор iPad Pro кріпиться двома планками, які почали легше від'єднуватись. LCD та фронтальна панель сплавлені разом, що спрощує процес розбирання, але робить ремонт дорожчим. З мінусів відзначається надмірна кількість клею, що значно ускладнює ремонт.

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Теги: Apple Техно Ґаджети iPad планшети
Джерело: Техно
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