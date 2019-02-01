Новий iPhone може отримати лазерну 3D-камеру

130 Читать новость на русском
Що відомо про iPhone
Що відомо про iPhone / unsplash.com/Marc-André Julien

Компанія Apple планує випустити новий iPhone, який буде обладнано лазерною 3D-камерою. Наразі таку 3D-камеру у смартфоні використовують для функції Face ID.

Як пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, таким чином Apple хоче вийти на ринок доповненої реальності.

Читайте також:  Apple знизить ціни на iPhone

Як вона працюватиме. Лазерна 3D-камера буде сканувати простір для створення тривимірної реконструкції реального світу. Завдяки лазеру 3D-камера зможе сканувати простір на відстані до 4,5 метрів. Це дасть змогу створювати доповнену реальність, забезпечуючи точне сприйняття глибини і розміщення віртуальних об'єктів.

Як відомо, 3D-камера в iPhone використовуються для функції Face ID і вона працює на відстані 25-50 сантиметрів.

Щодо інших характеристик, то новий iPhone отримає потрійну основну камеру та потужніший процесор.

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
31 січня 13:01 Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
4801
Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
30 січня 21:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1416
Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
29 січня 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
2291
NASA захищатиме Землю від астероїдів
28 січня 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
Борис Немировський 1097
Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
28 січня 20:02 Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
1709
День народження Леоніда Каденюка: цитати українця про Всесвіт, які надихають
28 січня 14:02 День народження Леоніда Каденюка: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Юліана Вінтюк 10621
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук