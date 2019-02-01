Новий iPhone може отримати лазерну 3D-камеру

Компанія Apple планує випустити новий iPhone, який буде обладнано лазерною 3D-камерою. Наразі таку 3D-камеру у смартфоні використовують для функції Face ID.

Як пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, таким чином Apple хоче вийти на ринок доповненої реальності.

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Як вона працюватиме. Лазерна 3D-камера буде сканувати простір для створення тривимірної реконструкції реального світу. Завдяки лазеру 3D-камера зможе сканувати простір на відстані до 4,5 метрів. Це дасть змогу створювати доповнену реальність, забезпечуючи точне сприйняття глибини і розміщення віртуальних об'єктів.

Як відомо, 3D-камера в iPhone використовуються для функції Face ID і вона працює на відстані 25-50 сантиметрів.

Щодо інших характеристик, то новий iPhone отримає потрійну основну камеру та потужніший процесор.

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