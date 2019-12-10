Новий розумний гаджет Xiaomi виявився справжнім хітом

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Xiaomi представила домофон Chuangmi Smart Cat Eye / Xiaomi

Нещодавно компанія Xiaomi запустила на фірмовій платформі колективного фінансування Youpin кампанію зі збору коштів на новий розумний пристрій для цифрового будинку – домофон Chuangmi Smart Cat Eye.

Домофон від Xiaomi виявився справжнім хітом. До кінця збору фінансування на платформі Youpin залишилося ще 11 днів. До проєкту долучилися більше ніж 4000 людей, а мета зі зборів фінансування вже виконана на 806%.

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Характеристики

Домофон отримав екран IPS діагоналлю 5 дюймів і ширококутну камеру формату 1080P з кутом огляду 161 градус, функцією нічної зйомки і цілодобового відеоспостереження. Є кілька рішень на базі системи штучного інтелекту. Наприклад, система розпізнає обличчя і людські фігури, щоб знизити рівень помилкових спрацьовувань сигналізації.


Домофон Chuangmi Smart Cat Eye від Xiaomi

Що цікаво, пристрій може використовуватися в парі з розумною колонкою Xiaomi XiaoAI. Коли хтось дзвонить у двері, зображення може виводитися на екран динаміка. Голос при спілкуванні з гостями за дверима можна легко змінити, що актуально для самотніх дівчат і жінок. Пристрій підключається до смартфона і системи цифрового будинку через додаток Mijia.

Ціна й дата продажів

Такий пристрій пропонується за 52 долари для учасників кампанії. Кінцева ціна ґаджета після завершення кампанії наразі невідома. Поставки повинні розпочатися 16 січня 2020 року.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
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