Новий розумний годинник Galaxy Watch Active 2 показали на офіційному фото

Чергова презентація Samsung відбудеться 7 серпня. Вона отримала назву Samsung Galaxy Unpacked. Під час заходу мають представити новий флагман Galaxy Note10, а також нове покоління розумного годинника Galaxy Watch Active 2.

В мережі вже з’явились якісні офіційні рендери Galaxy Watch Active 2.

Важливо: Apple Watch може підслуховувати користувачів: реакція виробника

Ззовні новинка мало чим буде відрізнятись від попередника, зокрема отримає компактний стильний корпус. Сам модуль має круглу форму.

Що відомо. Як кажуть інсайдери, Galaxy Watch Active 2 вийде в двох варіантах розміру екрану: 40 і 44 мм. При цьому новинка має отримати поліпшену апаратну начинку і ширші можливості.

Раніше ми повідомляли, що нова модель зможе робити електрокардіограму і фіксувати падіння користувача (як Apple Watch Series 4).

Galaxy Watch Active 2 представлять 7 серпня

Ще одним оновленням стане шкіряний ремінець. Оригінальні Galaxy Watch Active мають більш спортивний дизайн і поставляються з силіконовим ремінцем. Кнопка живлення має червоне обрамлення.

Ціна питання. Про вартість новинки поки не повідомляють. Galaxy Watch Active зараз в Україні коштує 7 тисяч гривень. При цьому Apple Watch 4 з функціями ЕКГ і фіксації падіння оцінена у 12 тисяч гривень. Тож очевидно, що новий ґаджет від Samsung буде коштувати у цьому ціновому діапазоні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно