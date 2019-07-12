Новий розумний годинник Galaxy Watch Active 2 показали на офіційному фото

193 Читать новость на русском
Розумний годинник Galaxy Watch Active 2.
Розумний годинник Galaxy Watch Active 2. / androidheadlines.com

Чергова презентація Samsung відбудеться 7 серпня. Вона отримала назву Samsung Galaxy Unpacked. Під час заходу мають представити новий флагман Galaxy Note10, а також нове покоління розумного годинника Galaxy Watch Active 2.

В мережі вже з’явились якісні офіційні рендери Galaxy Watch Active 2.

Важливо:  Apple Watch може підслуховувати користувачів: реакція виробника

Ззовні новинка мало чим буде відрізнятись від попередника, зокрема отримає компактний стильний корпус. Сам модуль має круглу форму.

Що відомо. Як кажуть інсайдери, Galaxy Watch Active 2 вийде в двох варіантах розміру екрану: 40 і 44 мм. При цьому новинка має отримати поліпшену апаратну начинку і ширші можливості.

Раніше ми повідомляли, що нова модель зможе робити електрокардіограму і фіксувати падіння користувача (як Apple Watch Series 4).

Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Active 2 представлять 7 серпня

Ще одним оновленням стане шкіряний ремінець. Оригінальні Galaxy Watch Active мають більш спортивний дизайн і поставляються з силіконовим ремінцем. Кнопка живлення має червоне обрамлення.

Ціна питання. Про вартість новинки поки не повідомляють. Galaxy Watch Active зараз в Україні коштує 7 тисяч гривень. При цьому Apple Watch 4 з функціями ЕКГ і фіксації падіння оцінена у 12 тисяч гривень. Тож очевидно, що новий ґаджет від Samsung буде коштувати у цьому ціновому діапазоні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Після розмови з Зеленським Путін скликав Раду безпеки РФ
сьогодні
16099
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Samsung Розумний годинник
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою
10 липня 13:44 Cмартфон Huawei P smart Z представили в Україні: перший смартфон компанії з висувною камерою
1335
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
9 липня 12:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 5708
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
9 липня 09:30 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
14072
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
7 липня 22:04 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
2487
Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
6 липня 22:22 Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
Анатолій Яворський 2454
Новини
Більше новин
Залиште відгук