Новий смартфон Vivo Nex отримає два дисплеї: деталі

В китайській соціальній мережі Weibo з’явилися подробиці щодо наступного флагмана компанії Vivo із лінійки Nex. За попередньою інформацією, пристрій отримає два дисплея, а реліз новинки запланували на 2019 рік.

Про це повідомляє Farra.

Читайте також: Apple запозичить дизайн смартфонів у китайських виробників

Нагадаємо, нещодавно свій флагман із двома дисплеями представила компанія ZTE. Nubia X отримав основний дисплей на 6,26 дюйма і додатковий на 5,1 дюйма.

Щодо новинки від Vivo, то основний дисплей пристрою виготовлений за технологією OLED та отримає діагональ 6,4 дюйма із роздільною здатністю Full HD+. На задній панелі також розташується OLED-дисплей, проте його розміри наразі не повідомляються.



Новий Vivo Nex отримає два дисплеї

"Серцем" новинки стане топовий процесор Qualcomm Snapdragon 845. Проте з огляду на те, що пристрій вийде на ринки лише в 2019 році, його апаратна платформа може вважатися застарілою, адже вже наступного тижня Qualcomm представить новий флагманський SoC Snapdragon 8150. Також зазначається, що у нового Vivo Nex передбачена технологія швидкою зарядки потужністю 22,5 Вт.

Ймовірно, анонс новинки відбудеться вже в грудні, а реліз Vivo Nex запланували на початок 2019 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно