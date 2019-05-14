Новий "вбивця": топовий смартфон Redmi отримав назву

Напередодні презентації бренд Redmi запропонував користувачам вгадати назву першого флагманського смартфона компанії. Фанати китайського виробника зробили свій вибір і керівництво Redmi нарешті назвало першого представника флагманської лінійки.

Чому смартфон отримав таку назву? Як повідомляє , у голосуванні за назву флагмана Redmi більшість користувачів із запропонованих варіантів вибрали K20 – саме так і буде називатися майбутній смартфон.

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Генеральний директор Redmi Лю Вейбін пояснив в соціальній мережі Weibo, що в рамках лінійки K будуть випускатися моделі з топовою продуктивністю, а літера K в назві означає Killer (вбивця). Ймовірно, що нас чекає черговий "убивця флагманів" з Піднебесної.



Redmi K20 стане новим "вбивцею флагманів"

Основні характеристики. За наявною інформацією, Redmi K20 отримає 6,39-дюймовий Full HD+ з вбудованим сканером відбитків пальців, процесор Snapdragon 855, потрійну основну камеру з роздільною здатністю 48 Мп, висувну фронтальну камеру на 20 Мп, акумулятор ємністю 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 27 Вт, ІЧ-порт, 3,5-міліметровий аудіороз'єм і модуль NFC. Також очікується анонс моделі Redmi K20 Pro з поліпшеними характеристиками.

Дата презентації. Глава Redmi також обіцяв оголосити дату презентації флагмана, але на момент написання новини ця інформація ще не була озвучена.

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