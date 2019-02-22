NVIDIA GeForce MX250 та GeForce MX230: анонсували бюджетні відеокарти для ноутбуків

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NVIDIA GeForce MX250 та GeForce MX230: характеристики
NVIDIA GeForce MX250 та GeForce MX230: характеристики / unsplash

Про те, що компанія NVIDIA планує оновити лінійку відеоприскорювачів початково рівня для ноутбуків було відомо ще в грудні. А на днях "зелені" без розголосу представили відеокарти NVIDIA GeForce MX250 та GeForce MX230.

Загальні дані про відеокарти. Як повідомляє Overclockers, "зелений" чіпмейкер в традиційній манері не став розголошувати детальні технічні характеристики новинок, обмежившись порівнянням зі вбудованої графікою.

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Так, GeForce MX250 приблизно в 3,5 рази швидше Intel UHD Graphics 620 в складі процесора Core i5-8265U, а GeForce MX230 – в 2,6 раза.

За наявною інформацією, в основі обох адаптерів лежить 14-нанометровий графічний процесор GP108, що містить 384 ядра CUDA на архітектурі Pascal. Даний GPU знайомий завдяки мобільній відеокарті GeForce MX150 і настільній GeForce GT 1030. Підсистема пам'яті включає до 4 ГБ GDDR5 з 64-розрядною шиною. Номінальний TDP новинок – 25 Вт.

NVIDIA GeForce MX250 і MX230
NVIDIA GeForce MX250 і MX230 з'явилися на офіційному сайті виробника

Дата старту продажів. Перші ноутбуки, обладнані графічними адаптерами NVIDIA GeForce MX250 і MX230, з'являться на прилавках протягом найближчих місяців.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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