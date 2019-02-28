Офіційні фото підтвердили дизайн смартфонів Huawei P30 та Huawei P30 Pro

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Офіційні фото підтвердили дизайн смартфонів Huawei P30 та Huawei P30 Pro
Офіційні фото підтвердили дизайн смартфонів Huawei P30 та Huawei P30 Pro / DigitalTrends

В мережі з’явилися прес-фото смартфонів Huawei P30 та Huawei P30 Pro, які опублікував ресурс WinFuture. Нові рендери підтвердили дизайн новинок, про який з’являлося чимало інформації від інсайдерів.

Дизайн передньої панелі. Як повідомляє The Verge, у Huawei P30 та Huawei P30 Pro у верхній частині екрану замість широкої виїмки для фронтальної камери, яка була у торішніх моделей компанії, є краплевидний виріз. В нижній частині фронтальної панелі рамка майже непомітна.

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У зв'язку з цим у смартфонів практично немає місця під дисплеєм для дактилоскопічного сканера, тому, швидше за все, він буде вбудований в екран. Однак на даний момент не ясно, чи є він оптичним або ультразвуковим.

Huawei P30 та Huawei P30 Pro
Офіційні рендери смартфонів Huawei P30 та Huawei P30 Pro

В якості додаткової опції в порівнянні з молодшою ​​моделлю у Huawei P30 Pro є OLED-дисплей з вигнутими краями, що надає йому трохи більш вишуканий вигляд.

Дизайн задньої панелі. Що стосується тильної частини корпусу, дизайн Huawei P30 і P30 Pro в значній мірі заснований на конструкції торішнього дуету Huawei P20 з вертикальним розташуванням камер у верхньому лівому кутку. Разом з тим є деякі відмінності.

Huawei P30
Huawei P30 отримає потрійний модуль камери

Рендери також підтвердили три варіанти кольору у смартфонів – градієнтний синій, більш темний аквамариновий і сірувато-чорний.

Камери. Раніше повідомлялося, що Huawei P30 Pro отримає масив з чотирьох модулів Leica Quad Camera. Смартфон дійсно має чотири сенсора. Як стверджує WinFuture, один з них оснащений десятикратним оптичним зумом, ще один може бути датчиком ToF, який використовується для вимірювання глибини різкості.

Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro обладнають чотирма основними камерами

У молодшій моделі Huawei P30, схоже, буде всього три камери на тильній панелі і відсутній датчик ToF.

Дата анонсу. Відзначимо, презентацію Huawei P30 та Huawei P30 Pro запланували на 26 березня. Захід проведуть в романтичному місті Парижі.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei
Джерело: 24 Канал
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