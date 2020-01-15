Офіційний рендер Huawei P40 розкрив цікаві деталі флагмана

Сайт 91mobiles ексклюзивно опублікував офіційні рендери смартфона Huawei P40, які отримав від галузевих джерел. Відтак розкрились цікаві деталі, щодо дизайну та камери нового флагмана від Huawei.

Особливості Huawei P40

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З фронтального боку виробник встановить "плоский" дисплей з отвором для двох датчиків зображення в лівому верхньому кутку. Позаду – прямокутний блок для потрійної камери. Сенсори розташуються вертикально в ряд, праворуч від них розташовано світлодіодний спалах та позначка Leica.



Офіційні рендери Huawei P40

Технічні характеристики

Про них, як і раніше, нічого невідомо. Відомо лише, що смартфон отримає флагманський чіпсет Kirin 990 5G. Також очікується дисплей з діагоналлю 6,1-6,2 дюйма і EMUI 10 на базі Android 10 без сервісів Google через накладені Сполученими Штатами санкції.

Коли з'явиться флагман

Раніше представники Huawei оголосили, що нова серія флагманських смартфонів буде представлена у березні в Парижі.

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