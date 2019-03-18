Олімпійські ігри у Токіо обслуговуватимуть роботи
Олімпійські ігри 2020 року пройдуть у Токіо. Обслуговуватимуть Олімпіаду спеціально розроблені роботизовані помічники. Вони допомагатимуть глядачам з обмеженими можливостями.
Як пише pingvin.pro, цих роботів створила компанія Toyota.
Також роботи допомагатимуть спортсменам та обслуговуючому персоналу.
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Роботи отримали назви Delivery Support Robot та Human Support Robot. Перший робот буде працювати з доставкою речей та харчів, а другий допомагатиме людям знаходити їхні місця та надаватиме необхідну інформацію про захід.
Загалом, під час Олімпіади будуть працювати 16 роботів Human Support Robot.
На Олімпіаді працюватимуть 16 роботів
Чи є у розробки майбутнє. Як пояснили у Toyota, вони плануюють налагодити масове виробництво цих роботів. Вони можуть з'явитись у продажі вже через кілька років.
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