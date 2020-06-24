Китайський виробник OnePlus отримав прізвисько "вбивця флагманів". Він випускав лише топові смартфони з доступним цінником. Зараз офіційно відомо, що компанія випустить смартфон із скромнішими характеристиками.

Як сказано на офіційному форумі OnePlus, мова йде не про один пристрій, а про цілу лінійку смартфонів.

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Смартфони нової бюджетної лінійки спочатку надійдуть у продаж в Європі і Індії, згодом – у США. Як повідомили у компанії, вже сформована команда, яка займається розробкою новинки.

Група співробітників OnePlus з усього світу невпинно працюють протягом останніх декількох місяців, щоб втілити цю лінійку продуктів в життя,

– додали в OnePlus.

Цю команду очолює Пол Ю, який кілька років займався розробкою апаратного забезпечення флагманів OnePlus.

Першою моделлю лінійки повинен стати OnePlus Z (або OnePlus Nord) – офіційної назви поки немає. Він має отримати 4-модульну основну камеру, з головним датчиком на 48 Мп. Смартфон буде оснащений OLED-екраном з діагоналлю 6,4 дюйма та кадровою частотою 90 Гц.

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Пристрій працюватиме на базі процесора SoC Snapdragon 765G з підтримкою мережі 5G (що рідкість для недорогих смартфонів). Ємність акумулятора складе 4000 мАг.

Щодо ціни, то наразі інформації немає. Новинку мають презентувати всередині липня.