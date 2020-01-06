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OnePlus поділилася деталями про смартфон Concept One: відео

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Concept One покажуть на CES 2020 / Фото з відкритих джерел

Компанія OnePlus випустила тизер смартфона Concept One, який продемонструють публіці на виставці CES 2020 на Лас-Вегасі.

Особливості смартфона

До теми: OnePlus підготувала "дещо особливе" для виставки CES 2020

Коротке відео демонструє тильну сторону смартфона з незвичайними смугами вздовж корпуса. Блок з камерами не випирає над поверхнею, більше того, самі об'єктиви видно тільки під час запуску програми камери.

Цей ефект досягається за допомогою електрохромного скла, розповідає Wired. Відтінок скла змінюється завдяки електричному сигналу. Для реалізації конструкції OnePlus працює з британським виробником автомобілів McLaren.

Тизер OnePlus Concept One:

За словами співзасновника OnePlus Піта Лау, Concept One – "сміливий досвід для OnePlus, що представляє подолання безлічі інженерних проблем". Компанія не планує поставляти смартфон в продаж найближчим часом.

OnePlus Concept One буде демонструватися для відвідувачів виставки CES 2020 на виставковому стенді Palmer 2 в Wynn Las Vegas з 7 по 10 січня.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Смартфони OnePlus
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