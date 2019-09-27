OnePlus представила свій розумний телевізор

Компанія OnePlus провела презентацію в Індії та представила ряд новинок. Зокрема, новий смартфон OnePlus 7T, а також розумний телевізор OnePlus TV.

Новий телевізор отримав діагональ 55 дюймів і технологію матриці QLED та має роздільну здатність 4К. Рамки навколо екрану не перевищують 7 мм. Це дало змогу отримати 95% всієї передньої панелі екрану.

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Акустична система телевізора отримала динаміки сумарною потужністю 50 Вт.

Як пульт керування можна використовувати смартфони OnePlus. Пульт пропонує мінімалістичний дизайн, а також кнопку виклику голосового асистента Google Assistant. Очевидно, що у ньому розташовуються мікрофони для фіксації мови і запитів.

Розумний телевізор OnePlus TV

Ціна

Модифікація OnePlus TV Q1 на території Індії складе 69 900 рупій (985 доларів або 24 600 гривень); OnePlus TV Q1 Pro становить 99 900 рупій (це 1407 доларів або 35 100 гривень).

Новинка надійде у продаж 28 вересня.

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