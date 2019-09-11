Оновлення Windows 10 викликає низку серйозних проблем: деталі

Регулярні оновлення – одна з умов нормальної роботи операційної системи, однак навіть вони часто не виправляють проблеми, а створюють нові. Користувачі Windows 10, які отримали черговий апдейт, зіткнулися з низкою неприємних "побічних ефектів".

Проблеми з продуктивністю. Одним з ключових нарікань користувачів щодо чергового оновлення стало відчутне падіння продуктивності ОС, повідомляє . Як виявилося, проблема крилася у високому завантаженні CPU процесом "Пошук".

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Інші баги. Але на цьому пригоди нового апдейта не закінчилися: при спробі зробити скріншот багато власників ПК під управлінням Windows 10 спостерігали зображення з насиченою помаранчевої заливкою фону.



Скріншот з проблемою в оновленій Windows 10

За словами "постраждалих", вони не міняли ніяких налаштувань, а проблема продовжує зберігатися при використанні як кнопки Print Screen, так і спеціальних додатків.

Інші користувачі зіткнулися і з більш серйозними неполадками: після авторизації на екрані запрошення ОС робочий стіл поступово ставав червоним. Єдиним елементом, який при цьому зберігав свій колір, залишався курсор миші.



Оновлена Windows 10 запускає червону заставку

Вирішення проблем. Microsoft ще не випустила оновлення для проблемного патча. В якості тимчасового рішення рекомендується оновити драйвери графічного адаптера з сайту виробника або видалити накопичувальний апдейт KB4512941, який відноситься до розряду "необов'язкових" і не містить доповнень до системи безпеки комп'ютера.

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