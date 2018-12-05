Оператор lifecell підвищить тарифи подекуди на 75 гривень
Оператор мобільного зв'язку lifecell напередодні нового року взявся підвищувати тарифи для низки абонентів та переводити їх на менш вигідні умови.
"Покращення" на собі відчують більше половини користувачів: одних автоматично переведуть на вищі тарифи, іншим – піднімуть абонентську плату на 25-75 гривень, передає "Інтерфакс-Україна".
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У компанії наголошують, що це перше суттєве підвищення тарифів компанії за останні два роки і обумовлене економічними факторами.
"В основному це буде зростання на 25-30 гривень. І тільки в деяких – від 40 до 75 гривень. Lifecell пропонує різні тарифи за ціною і наповненню, що враховують профіль абонента. Хочемо зазначити, що у споживчому кошику витрати на мобільний зв'язок продовжують залишатися дуже низькими в порівнянні з іншими витратами, зокрема, громадський транспорт, продукти харчування, комунальні платежі, бензин тощо. В Україні все ще одні з найнижчих в світі рівень цін на мобільний зв'язок. Але якість зв'язку і мобільного інтернету не дуже поступається багатьом європейським столицям, а іноді навіть і краще. І точно значно дешевше. І при цьому інвестиції в розвиток інфраструктури стрімко росли в останні роки, починаючи з появи 3G в країні і до запуску LTE ", – зазначив оператор.
Зміни набуть чинності 12 грудня. Всіх абонентів, на яких розповсюджуватметься зміна тарифних планів або підвищення абонентської плати, повідомлять про це в смс-повідомленнях.
Зазначимо, що lifecell в січні-вересні 2018 року збільшив чистий збиток на 76% – до 570,5 мільйонів гривень в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Разом з тим, дохід компанії за дев'ять місяців зріс на 6,8% – до 3,852 мільярда гривень.