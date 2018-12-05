Оператор lifecell підвищить тарифи подекуди на 75 гривень

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lifecell підвищить тарифи
lifecell підвищить тарифи / Фото з відкритих джерел

Оператор мобільного зв'язку lifecell напередодні нового року взявся підвищувати тарифи для низки абонентів та переводити їх на менш вигідні умови.

"Покращення" на собі відчують більше половини користувачів: одних автоматично переведуть на вищі тарифи, іншим – піднімуть абонентську плату на 25-75 гривень, передає "Інтерфакс-Україна". 

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У компанії наголошують, що це перше суттєве підвищення тарифів компанії за останні два роки і обумовлене економічними факторами. 

"В основному це буде зростання на 25-30 гривень. І тільки в деяких – від 40 до 75 гривень. Lifecell пропонує різні тарифи за ціною і наповненню, що враховують профіль абонента. Хочемо зазначити, що у споживчому кошику витрати на мобільний зв'язок продовжують залишатися дуже низькими в порівнянні з іншими витратами, зокрема, громадський транспорт, продукти харчування, комунальні платежі, бензин тощо. В Україні все ще одні з найнижчих в світі рівень цін на мобільний зв'язок. Але якість зв'язку і мобільного інтернету не дуже поступається багатьом європейським столицям, а іноді навіть і краще. І точно значно дешевше. І при цьому інвестиції в розвиток інфраструктури стрімко росли в останні роки, починаючи з появи 3G в країні і до запуску LTE ", – зазначив оператор. 

Зміни набуть чинності 12 грудня. Всіх абонентів, на яких розповсюджуватметься зміна тарифних планів або підвищення абонентської плати, повідомлять про це в смс-повідомленнях. 

Зазначимо, що lifecell в січні-вересні 2018 року збільшив чистий збиток на 76% – до 570,5 мільйонів гривень в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Разом з тим, дохід компанії за дев'ять місяців зріс на 6,8% – до 3,852 мільярда гривень.

Теги: Техно Ґаджети мобільні пристрої
Джерело: Техно
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