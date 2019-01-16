Oppo планує представити інноваційну камеру для смартфонів

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Oppo планує представити інноваційну камеру для смартфонів
Oppo планує представити інноваційну камеру для смартфонів / Фото з вільних джерел

Нещодавно компанія Oppo привернула увагу суспільства своїм смартфоном Find X із висувною камерою та технологією швидкої зарядки VOOC. Проте китайський виробник планує представити ще одну інновацію – 10-кратну гібридну систему зуму без втрати якості.

Про це повідомляє MyDrivers.

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Проте, існує ймовірність, що й цього разу технологія так і не дійде до кінцевого споживача. Справа в тому, що Oppo вже не вперше демонструє свої передові технології в галузі камер для смартфонів.

Ще під час виставки MWC 2017 виробник представив технологію 5-кратного оптичного зуму, в якій використав об'єктив схожий на перископ, щоб вмістити безліч лінз в тонкому тілі смартфона. На жаль, незважаючи на демонстрацію такої камери в працюючому прототипі, вона так і не з'явилася в комерційних продуктах.


Принцип роботи камери із 5-кратним оптичним зумом

Цього року компанія збирається подвоїти рівень масштабування, який досягається за допомогою того ж підходу. Наразі деталей про новинку майже немає, хоча очікується, що об'єктив буде працювати за таким же принципом, як і попередній.

Система буде складатися з двох камер: одна з ширококутним, а інша – з телеоб'єктивом. Саме остання нібито використовує "метод перископа" з дзеркалом для розширення можливостей оптичного масштабування.

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Теги: Техно Ґаджети Oppo
Джерело: Техно
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