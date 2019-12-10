OPPO продемонструвала роботу камери під дисплеєм на робочому смартфоні

На конференції Inno Day 2019 компанія OPPO показала анонсований раніше смартфон з фронтальною камерою, що розташована під поверхнею дисплея. У мережі вже з'явилися якісні знімки пристрою, що демонструють особливості роботи нової технології.

Відвідувачам заходу показали робочу версію смартфона, який оснащений підекранною фронтальною камерою. Знімки продемонстрував користувач твітера AndroidSaint.

Цікаво: Смартфон OPPO Reno 3 показали на знімках: дизайн та характеристики

Фото смартфона

Варто відзначити, що квадратну область в центральній верхній частині екрану, де розташовується камера, можна побачити як при включеному, так і при відключеному дисплеї. Втім, варто враховувати, що мова йде про прототип пристрою і до моменту серійного випуску цей нюанс буде виправлений виробником.



Можна надіятися, що в майбутньому цю особливість виправлять

Як працює підекранна камера

Принцип роботи технології зводиться до того, що при активації фронтальної камери екран над камерою стає прозорим, щоб пропускати більше світла.



Прототип Oppo з камерою селфі розташованою під дисплеєм

Дата продажів

Компанія Oppo наразі не повідомила, коли готовий комерційний смартфон з цією технологією надійде в продаж, але цілком очевидно, що це відбудеться не раніше 2020 року.