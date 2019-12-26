OPPO представила Reno 3 Pro 5G в тонкому корпусі з 90-герцовим дисплеєм

Компанія OPPO представила просунуту версію Reno 3 з приставкою Pro. Новинка з 5G-модемом, побудована на базі процесора Snapdragon, отримала великий дисплей зі збільшеною частотою оновлення і корпус, товщина якого становить всього 7,7 міліметрів.

Особливості новинки

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6,5-дюймовий екран OPPO Reno3 Pro 5G з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів примітний 97-процентним охопленням колірного простору NTSC, частотою оновлення в 90 Гц і відсутністю вирізу у верхній частині. Фронтальна камера моделі на 32 Мп розмістилася в області невеликого отвору. Від подряпин поверхню дисплея захищає загартоване скло Gorilla Glass 5.

Продуктивність

За продуктивність моделі відповідає восьмиядерний процесор Snapdragon 765G з максимальною тактовою частотою 2,4 ГГц. В ролі графічного прискорювача використовується чіп Adreno 620. Об'єм оперативної пам'яті LPDDR4X становить 8 або 12 ГБ залежно від модифікації смартфона. Щодо вбудованої пам'яті – доступні варіанти зі 128 або 256 ГБ.

Камера

Основна камера OPPO Reno3 Pro 5G представлена ​​чотирма сенсорами на 48 (Sony IMX586), 8, 13 і 2 Мп. Розблокувати смартфон можна за допомогою інтегрованого в дисплейний модуль сенсора відбитків пальців. Місткість вбудованого акумулятора гаджета складає 4020 мАг.

Фото смартфона



Новий OPPO Reno3 Pro 5G

Технічні характеристики OPPO Reno3 Pro 5G:

Дисплей: AMOLED, 6,5", 2400х1080 пікселів, 20:9, 90 Гц

Чіпсет: Snapdragon 765G (1х2,4 ГГц+ 1х2,2ГГц+ 6х1,8 ГГц), Adreno 620 GPU

Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ

Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ

Основна камера: 48 Мп (f/1.7) + 8 Мп (f/2.2, 116 °) + 13 Мп (f/2.4) + 2 Мп (f/2.4)

Фронтальна камера: 32 Мп (f/2.4)

Акумулятор: 4020 мАг з швидкою зарядкою до 30 Вт

Безпека: сканер відбитків пальців під дисплеєм

Зв'язок: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, Beidou

ОС: Android 10 + ColorOS 7

Розмір: 159,4х72,4х7,7 мм

Вага: 172 грами

Ціна й дата продажів

Вартість OPPO Reno3 Pro 5G з 8/128 ГБ пам'яті становить 570 доларів (13 233 гривні). Топову комплектацію з 12/256 ГБ виробник оцінив в 640 доларів (14 858 гривні). Продажі новинки в Китаї стартують 31 грудня.