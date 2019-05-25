Партнер Xiaomi випустила розумну годівничку для домашніх тварин

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Годівничка для домашніх тварин
Годівничка для домашніх тварин / miot.ua

Компанія-партнер Xiaomi - Smart Pet Feeder – створила новий цікавий ґаджет Smart Pet Feeder. Це розумна годівничка для домашніх тварин. Новинку вже представили на спільно кошті.

Що вміє девайс. Це автоматична годівниця, яку можна налаштувати на різний час подачі їжі. Керувати пристроєм можна за допомогою смартфона: за допомогою додатка можна обрати різні порції.

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Чаша годівниці має датчик ваги, тож користувач може контролювати, скільки тваринка з’їла. Окрім того, пристрій оснащений ІЧ-датчиком контролює наявність їжі в годівниці.

Якщо корму недостатньо, то користувач отримує нагадування.

Smart Pet Feeder

Smart Pet Feeder синхронізується зі смарфтоном 

Ємність резервуара Smart Pet Feeder становить 4 літри, що достатньо для зберігання близько 2 кг корму. Вбудована миска для годування зроблена з нержавіючої сталі 304, яку легко мити і на якій не так просто рости бактеріям.

Кого зацікавить. Такий ґаджет стане пригоді користувачам, що часто бувають у відрядженнях або подорожах.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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