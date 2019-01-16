Пентагон вивчатиме комах для розробки бойового штучного інтелекту

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Пентагон вивчатиме комах
Пентагон вивчатиме комах / unsplash.com

Військових США цікавить, як крихітні й прості організми можуть успішно аналізувати зовнішні чинники й адекватно на них реагувати. До слова, вчені зі Штатів вже давно експериментують з новими додатками на основі штучного інтелекту, починаючи від ракетних систем до тисяч безпілотників. Проте наразі вони працюють над аналізом природи, яка може допомогти формулювати стратегії для бойових умов.

Про це повідомив сайт  Newsweek.

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Для цього Агенція передових оборонних дослідницьких проектів США оприлюднила запрошення для вчених подавати "концепції інноваційних базових досліджень, які стосуються нових обчислювальних фреймворків і стратегій, заснованих на базі вражаючих обчислювальних можливостей дуже дрібних летючих комах".

Природа змусила цих комах до радикальної мініатюризації і енергоефективності. Деякі з них мають лише кілька сотень нейронів у компактному форм-факторі, але при цьому вони підтримують базову функціональність,
– йдеться у повідомленні.

Також науковці зазначили, що ці організми вірогідно здатні демонструвати підвищену суб'єктивність досвіду, що розширює пошукову таблицю відповідей для потенційного розв'язання релевантних проблем, пов'язаних зі штучним інтелектом.

У DARPA вважають, що вивчення комах може привести до створення можливостей штучного інтелекту робити висновки, узагальнювати і абстрагувати проблеми систематичним чи навіть абсолютно новим способом для пошуку рішень.

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Теги: Техно Штучний інтелект Пентагон Наука дослідження
Джерело: Техно
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