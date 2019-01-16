Пентагон вивчатиме комах для розробки бойового штучного інтелекту
Військових США цікавить, як крихітні й прості організми можуть успішно аналізувати зовнішні чинники й адекватно на них реагувати. До слова, вчені зі Штатів вже давно експериментують з новими додатками на основі штучного інтелекту, починаючи від ракетних систем до тисяч безпілотників. Проте наразі вони працюють над аналізом природи, яка може допомогти формулювати стратегії для бойових умов.
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Для цього Агенція передових оборонних дослідницьких проектів США оприлюднила запрошення для вчених подавати "концепції інноваційних базових досліджень, які стосуються нових обчислювальних фреймворків і стратегій, заснованих на базі вражаючих обчислювальних можливостей дуже дрібних летючих комах".
Природа змусила цих комах до радикальної мініатюризації і енергоефективності. Деякі з них мають лише кілька сотень нейронів у компактному форм-факторі, але при цьому вони підтримують базову функціональність,
– йдеться у повідомленні.
Також науковці зазначили, що ці організми вірогідно здатні демонструвати підвищену суб'єктивність досвіду, що розширює пошукову таблицю відповідей для потенційного розв'язання релевантних проблем, пов'язаних зі штучним інтелектом.
У DARPA вважають, що вивчення комах може привести до створення можливостей штучного інтелекту робити висновки, узагальнювати і абстрагувати проблеми систематичним чи навіть абсолютно новим способом для пошуку рішень.
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