Пентагон вивчатиме комах для розробки бойового штучного інтелекту

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Для цього Агенція передових оборонних дослідницьких проектів США оприлюднила запрошення для вчених подавати "концепції інноваційних базових досліджень, які стосуються нових обчислювальних фреймворків і стратегій, заснованих на базі вражаючих обчислювальних можливостей дуже дрібних летючих комах".

Природа змусила цих комах до радикальної мініатюризації і енергоефективності. Деякі з них мають лише кілька сотень нейронів у компактному форм-факторі, але при цьому вони підтримують базову функціональність,

– йдеться у повідомленні.

Також науковці зазначили, що ці організми вірогідно здатні демонструвати підвищену суб'єктивність досвіду, що розширює пошукову таблицю відповідей для потенційного розв'язання релевантних проблем, пов'язаних зі штучним інтелектом.

У DARPA вважають, що вивчення комах може привести до створення можливостей штучного інтелекту робити висновки, узагальнювати і абстрагувати проблеми систематичним чи навіть абсолютно новим способом для пошуку рішень.

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