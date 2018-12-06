Перша ступінь Falcon 9 вперше промахнулася під час посадки

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Falcon 9
Falcon 9 / Скріншот

SpaceX відправила до Міжнародної космічної станції ракету-носій Falcon 9 з вантажним кораблем. Під час посадки її перша ступінь опустилася в Атлантичний океан.

Відеозапис посадки ступені опубліковано у Twitter Ілона Маска.

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Ракета стартувала з бази військово-повітряних сил США, що на мисі Канаверал. Її перша ступінь повинна була приземлитися назад на космодром. Під час посадки вона втратила контроль і стала розкручуватися навколо своєї осі.

Ступінь впала через неполадки з гідравлічним насосом, заявив глава SpaceX Ілон Маск.

Ступінь зробила м'яку посадку на воду і продовжувала передавати дані. За нею відправили буксир. SpaceX збирається використовувати її для внутрішніх потреб компанії.

Компанія вперше в своїй історії не змогла посадити багаторазову ступінь Falcon 9.

Вантажний корабель успішно відстикувався і вийшов на орбіту. 8 грудня він повинен доставити на МКС 2,5 тонни вантажу, в тому числі продовольство і обладнання для екіпажу.

Що таке Falcon 9?Це ракета-носій, що належить до класу Falcon. А 9 у назві означає кількість двигунів у ракеті. Falcon 9 вперше запустили 4 червня 2010 року, і з того часу вона пройшла дві суттєві модернізації.

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Теги: Техно Космос SpaceX Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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