Перше "живе" фото Samsung Galaxy S10 оприлюднив інсайдер
Відомий інсайдер Evleaks опублікував перше зображення майбутньої новинки від Samsung – смартфон Galaxy S10.
На фото показана базова версія лінійки Galaxy S10. Цей знімок доводить кілька чуток, що були у мережі, зокрема "дірку" в екрані для селфі-камери. Таке ж рішення виробник застосував у смартфоні Galaxy A8s.
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Апарат має отримати 6,1-дюймовий екран, 128 або 512 ГБ пам’яті і сканер відбитку пальців в дисплеї. Розпізнавання райдужної оболонки приберуть, судячи з відсутності датчиків над дисплеєм.
Презентація Galaxy S10 має відбутись 20 лютого.
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Джерело: Техно
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