Перше "живе" фото Samsung Galaxy S10 оприлюднив інсайдер

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Так може виглядати Samsung Galaxy S10
Так може виглядати Samsung Galaxy S10 / Фото з соцмереж

Відомий інсайдер Evleaks опублікував перше зображення майбутньої новинки від Samsung – смартфон Galaxy S10.

На фото показана базова версія лінійки Galaxy S10. Цей знімок доводить кілька чуток, що були у мережі, зокрема "дірку" в екрані для селфі-камери. Таке ж рішення виробник застосував у смартфоні Galaxy A8s.

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Апарат має отримати 6,1-дюймовий екран, 128 або 512 ГБ пам’яті і сканер відбитку пальців в дисплеї. Розпізнавання райдужної оболонки приберуть, судячи з відсутності датчиків над дисплеєм.

Презентація Galaxy S10 має відбутись 20 лютого.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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