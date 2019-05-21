Перші проблеми із Google Pixel 3a та Pixel 3a XL: на що скаржаться власники смартфонів

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Google Pixel 3a та Pixel 3a XL: перші проблеми
Google Pixel 3a та Pixel 3a XL: перші проблеми / Paul Thurrott

Компанія Google представила свої смартфони Pixel 3a та Pixel 3a XL як доступну альтернативу флагманським моделям. Після релізу свої пристрої отримали багато користувачів і вже навіть встигли залишити про них відгуки, однак не всі вони виявилися позитивними.

У чому проблема? На сторінках Reddit і власного форуму Google почали з'являтися повідомлення користувачів про несподіване відключення нових Google Pixel 3a та Pixel 3a XL через різні проміжки часу.

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Спроби вирішити проблему з вимиканням. Причина такої поведінки смартфонів незрозуміла, а спроби власників завантажити смартфон в безпечному режимі, в якому відключається безліч неосновних додатків і служб, не увінчалися успіхом.

Судячи з відгуків "постраждалих", ґаджети продовжують самостійно вимикатися навіть після скидання на заводські налаштування.

Кожного разу, коли я підключаюся до свого робочого Wi-Fi і залишаю телефон включеним протягом приблизно 10 хвилин, смартфон вимагає перезавантаження. Він виконує звичайне блокування екрану, а через деякий час просто вимикається, і мені потрібно утримувати кнопку живлення протягом 30 секунд, щоб перезапустити його,
– зауважив один з користувачів.

Інші проблеми із "бюджетниками" Google. Одночасно в мережі почали з'являтися фотографії новинок, за допомогою яких покупці висловили своє невдоволення якістю збірки апаратів від Google. Зокрема, власники Pixel 3a поскаржилися на на нерівне розміщення динаміків і роз'єму USB Type-C на нижньому торці корпусу.

Google Pixel 3a та Pixel 3a XL
Користувачі незадоволені якістю збірки Google Pixel 3a та Pixel 3a XL

Реакція компанії. Наразі представники компанії ситуацію з довільним відключенням смартфонів не прокоментували.

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Теги: Техно Смартфони Google Google Pixel Google Pixel 3 Новини Техно
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